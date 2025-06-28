İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelinde son iki günde çıkan 111 yangından 106'sının kontrol altına alındığını, devam eden 5 orman yangınına ise kara ve hava unsurlarının yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirtti.
Ankara
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülke genelinde son iki günde çıkan yangınlar hakkında bilgi verildi.
Paylaşımda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, nem oranının düşmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığına işaret edildi.
ÜLKEMİZ GENELİNDE SON İKİ GÜNDE MEYDANA GELEN YANGINLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 28, 2025
Meteorolojik açıdan yangın riski yüksek olan günlerden geçmekteyiz. Özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, bağıl nem oranının düşmesi ve rüzgârın kuvvetli esmesi… pic.twitter.com/cfcYaPSe6m
27 ve 28 Haziran itibarıyla ülke genelinde 49'u orman, 62'si ziraat yangını olmak üzere 111 yangının meydana geldiği belirtilen paylaşımda, bu yangınların 106'sının hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı, halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarıldı.
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Paylaşımda, müdahaleye devam edilen yangınların Sakarya-Bilecik, Manisa Akhisar, Balıkesir Havran, Gaziantep Nurdağı, Kahramanmaraş Pazarcık olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve iş makinesi, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.