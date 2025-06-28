Üsküdar'da sosyal tesiste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Üsküdar'da, bir sosyal tesiste çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
İstanbul
Sahildeki Paşa Limanı Caddesi'nde bulunan sosyal tesis ve eğitim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangının başladığı sırada tesiste bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti.
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Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince tedbiren ambulansa alınan 2 kişiye müdahale edildi.
Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.