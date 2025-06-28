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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde İHA ile bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi öldü

İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan’ın güneyindeki Kuneyn beldesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ekrem Biçeroğlu  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde İHA ile bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi öldü

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nebatiye kentine bağlı Kuneyn beldesinde sivil bir araç İHA tarafından hedef alındı.

Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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İsrail savaş uçaklarının dün Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir apartmana düzenlediği hava saldırısında bir kadın yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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