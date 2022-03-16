Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünün ardından vatandaşların tahliyesinin beklendiği kaydedildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının güvenli tahliyesi için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği belirtildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor.
Türk vatandaşlarının Mariupol'dan güvenli şekilde tahliyesi için Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.