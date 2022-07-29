Dolar
17.88
Euro
18.25
Altın
1,759.10
ETH/USDT
1,683.70
BTC/USDT
23,724.00
BIST 100
2,572.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da Murat Bardakçı Kütüphanesi’nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Dünya

Ukrayna: Tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 29.07.2022
Ukrayna: Tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor Fotoğraf: Metin Aktaş - AA

Odessa

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da aylardır kapalı olan Odessa Limanı bugün yerel ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcilerinin ziyaretine açıldı.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, limanda, savaş nedeniyle uzun süredir bekleyen milyonlarca ton tahıl sevkiyatının başlatılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Müsteşarı Buket Kabakcı, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna'daki temsilcileri ile diğer ülkeleri temsil eden büyükelçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'da gereken hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Kubrakov, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da tahıl sevkiyatı girişiminin imzalanmasının ardından Ukrayna tarafı, tarımsal tahıl ürünlerimizin limanlarımızdan ihraç etmeye başlatılması için gereken her şeyi yaptı. Sevkiyatı başlatmaya hazır Çornomorsk ve Odessa limanlarımız var."

Kubrakov, Odessa'ya yakın Yujnıy Limanı'nı da gelecek hafta sonuna kadar sevkiyat için hazır hale getireceklerini bildirdi.

Savaş başlamadan önce tahılla yüklenen birkaç geminin limanlarda beklediğini aktaran Kubrakov, şöyle devam etti:

"Bugün Çornomorsk'ta bir gemiyi daha yüklemeye başlıyoruz. Neredeyse tüm teknik konularda anlaştık. Bugün, gemilerin Karadeniz boğazı yönünde hareket edeceği önerilen koridorla ilgili BM'den onay alacağımızı ve bundan sonra sevkiyata başlamaya hazır olduğumuzu umuyoruz. Hafta sonuna kadar limanlarımızdan ilk gemilerin gönderileceğini umuyoruz."

Kubrakov, tahıl ihracatı sorunun çözülmesi sürecine katkı sağlayan taraflara, bu sürece destek veren Ukrayna'nın ortak ülkelerine teşekkür ederek, "Türk tarafına özel teşekkürler." dedi.

Tahıl ihracat sürecinin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Ukrayna olarak tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini ve aynı yaklaşımı diğer taraflardan da beklediklerini aktaran Kubrakov,"Ukrayna tarafında mümkün olan her şeyi yüzde 200 oranında yaptık." diye konuştu.

İstanbul anlaşmasının başarısı tüm dünya için önemlidir

Kabakcı ise limana davet ettikleri için Ukrayna tarafına teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Yoğun görüşmeler ve gayretler neticesinde İstanbul'da tarihi bir anlaşmaya varıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki tarafla da en üst düzeydeki diyaloğu, bu anlaşmaya giden yolu açtı. Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Akar, mevkidaşlarıyla sürekli temas halindeydi."

Burada BM Genel Sekreterinin de çabalarının önemini vurgulayan Kabakcı, artık taraflar için öncelikli olanın İstanbul anlaşmasının uygulanmasının sağlanması olduğunu ifade etti.

Kabakcı, tahıl sevkiyatı yönünde ilk adım olarak İstanbul'da bir Ortak Koordinasyon Merkezi'nin oluşturulduğunu hatırlatarak, gemilerin genel gözetimi ve koordinasyonunun söz konusu merkezde yapılacağını belirtti.

İstanbul'da imzalanan anlaşmanın tüm dünya için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kabakcı, "İstanbul anlaşmasının başarısı tüm dünya için önemlidir. Bu anlaşmaya varılması için çok emek ve zaman verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, tüm tarafların anlaşmanın ruhuna ve lafzına, anlaşma kapsamındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabakcı, Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini dile getirerek, "Türkiye, ülkenin yeniden imarı çabalarında Ukrayna'nın ve Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu. 

Bridget Brink ise tahıl krizinin çözülmesine sağladıkları önemli katkılardan dolayı Türkiye ile diğer taraflara teşekkür ederek, "Dünyada milyarlarca insan tahıl sevkiyatının başlatılmasını bekliyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde hafta sonu ulaşım tek şeritten sağlanacak
Bakan Kurum: Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, geri dönüşüme tabi tutturmak zorundayız
Marmaris yangınının üzerinden bir yıl geçti
Marmara'dan 2 futbol sahası büyüklüğünde "hayalet ağ" çıkarıldı

Benzer haberler

Ukrayna: Tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor

Ukrayna: Tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor

İngiltere: Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında paralı Wagner askerlerini görevlendirdi

Litvanya, Letonya ve Yeni Zelanda Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi, Avrupa'yı zorunlu tasarrufa yöneltti

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji krizi, Avrupa'yı zorunlu tasarrufa yöneltti
Rusya: Ukrayna'da toplam 359 hava savunma füze sistemi yok ettik

Rusya: Ukrayna'da toplam 359 hava savunma füze sistemi yok ettik
İtalya'daki hükümet krizinde Salvini ile Rusya arasında bağ iddiası

İtalya'daki hükümet krizinde Salvini ile Rusya arasında bağ iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet