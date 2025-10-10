Dolar
Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı eylülde arttı

Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 1 milyon 110 bin 558 TEU olarak gerçekleşti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı eylülde arttı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, eylül ayında limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye limanlarının hız kesmediğine işaret edilerek, "Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 2,8 artışla 42 milyon 886 bin 769 tona, konteyner miktarı da yüzde 2,9 yükselişle 1 milyon 110 bin 558 TEU'ya ulaştı. En yüksek artış yüzde 10 ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 409 milyon 680 bin 959 tona çıktığının bildirildiği açıklamada, limanlarda elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 10 milyon 491 bin 916 TEU olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, yük tiplerine göre en yüksek artışın yüzde 8,6 ile genel kargoda gerçekleştiği kaydedildi.

