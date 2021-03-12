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Dünya

Ukrayna, 'Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi'ni kabul etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurdu.

Talha Yavuz   | 12.03.2021
Ukrayna, 'Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi'ni kabul etti

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten bu yana gerekli olan tarihi bir belgeyi kabul ettiklerini bildirdi.

Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisinin kabul edildiğini belirten Kuleba, "Mesajımız açık, yalnızca dünyayı Kırım'ın bize geri dönmesi için yardım etmeye çağırmıyoruz, aynı zamanda Ukrayna (Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy liderliğinde kendi sistematik çabalarını da gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

Kuleba, Kırım'ın geri kazanılması için 3 adım olduğunu kaydederek, "İlki bugün onaylanan Strateji, ikincisi Sağlamlaştırma: Kırım Platformundaki partnerlerle ortak gayretlerimiz ve üçüncüsü Sinerji: Kırım'da uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tekrar sağlanması." değerlendirmelerinde bulundu.

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