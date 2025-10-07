Dolar
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, federasyonun Riva'daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşuyor
ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına "çok yaklaşıldığını" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecinde neredeyse sona yaklaşıldığını belirterek, "Bence bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çok ama çok yaklaştık. Bu çok özel bir anlaşma olacak ve Orta Doğu'ya barış getirecek." dedi.

Zeynep Katre Oran  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına "çok yaklaşıldığını" söyledi

Ankara

Amerikan Newsmax kanalına konuşan Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin yürütülen müzakerelerde tüm tarafların iyi niyet gösterdiğini ve sürece dair umutlu olduğunu vurguladı.

Arap ve Müslüman ülkelerinin tamamının anlaşmayı desteklediğini, dünyanın da bu yönde bir irade ortaya koyduğuna işaret eden Trump, "Bence bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çok ama çok yaklaştık. Bu çok özel bir anlaşma olacak ve Orta Doğu'ya barış getirecek." ifadesini kullandı.

Bu yıl "7 savaşı çözdüğünü" savunan Trump, "Rusya belki de en kolayı olurdu çünkü (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i tanıyorum. Putin'le iyi anlaşıyordum ve bu yüzden en kolayının bu olacağını düşündüm. Ama hiç de öyle olmadı." diye konuştu.

Trump'tan "Chicago'yu kurtaracağız" açıklaması

ABD Başkanı Trump, Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki şiddet olaylarını ve suç oranlarını tekrar gündeme getirerek federal çabalarla Chicago'yu yeniden "güvenli bir yer" haline getireceklerini söyledi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer federal kurumların Chicago'daki şiddet olaylarının azaltılmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Trump, kentte halen büyük bir hamleye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Trump, "FBI halihazırda Chicago'da. İnanılmaz bir iş çıkarıyorlar. Suç oranlarını biraz düşürdük ama büyük bir hamle gerekiyor. Biz de oraya gideceğiz. Chicago'yu kurtaracağız." dedi.

Başkent Washington'da suç oranlarını azaltmak için uyguladığı yöntemleri örnek gösteren Trump, Ulusal Muhafızlar'ın başkentte devreye girmesiyle 12 gün içinde suç oranlarının dramatik şekilde azaldığını aktardı.

Trump, "Washington artık çok güvenli. Restoranlar dolup taşıyor, kimse vurulmuyor ya da öldürülmüyor. Aynı şeyi Chicago için de yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kent ve eyalet yönetimlerinin federal hükümete destek vermesi halinde Chicago'nun yeniden güvenli olacağını ve gelişeceğini savunan Trump, "Chicago harika bir şehir, yeniden harika bir şehir olabilir. Onu güvenli hale getireceğiz, güvenli olduğunda yeniden canlanacak." ifadesini kullandı.

Portland'daki olaylar için "isyan" nitelendirmesi

Trump, Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde devam eden şiddet olaylarını "tam anlamıyla bir isyan" olarak nitelendirdi.

Demokrat Partili yerel yöneticileri düzeni sağlayamamakla suçlayan Trump, Oregon Valisi Tina Kotek'in kentteki şiddetin boyutlarını inkar ettiğini öne sürdü.

Trump, "Portland'daki olaylara bakarsanız, uzun süredir devam ediyor ve bu isyan, saf isyan." dedi.

Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, başkent Washington başta olmak üzere Demokrat Partili yerel yönetimleri suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.

Demokratların yönettiği Washington, Chicago, Baltimore ve Portland gibi kentlerde şiddet olaylarının ve suç oranlarının arttığını sık sık dile getiren Trump, federal yönetimin bu yerlerde güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek için tedbirler aldığını duyurmuştu.

