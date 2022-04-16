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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Dünyanın farklı noktalarından 270 bin ton insani yardım ulaştı

Ukrayna'ya çeşitli ülkelerden 270 bin ton insani yardım kargosunun ulaştığı bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 16.04.2022
Ukrayna: Dünyanın farklı noktalarından 270 bin ton insani yardım ulaştı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, başkanlık nezdinde kurulan insani yardım ve sosyal faaliyetler koordinasyon karargahının çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Yermak, karargahın önemli işler çıkardığına işaret ederek, "(Ukrayna'ya) Dünyanın farklı noktalarından 270 bin ton insani yardım kargosu ulaştı. Ayrıca 291 bin 705 sivili, Rus işgalcileri tarafından engellenen kentlerden insani yardım koridorları aracılığıyla çıkarmayı başardık." dedi.

Dünyadaki hayırseverler tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Disasters Emergency Committee gibi kuruluşlara 923,8 milyon dolardan fazla fon desteği sağlandığını belirten Yermak, bu miktarın yüzde 4,26'sının Ukrayna Ulusal Bankası ile Ukrayna'nın yurt dışındaki büyükelçiliklerinin hesaplarına aktarıldığını kaydetti.

Yermak, dünyaca ünlü isimler ile büyük şirketlerin uluslararası kuruluşlar üzerinden Ukrayna'ya yardım ettiğini kaydederek, "Dünyaca ünlü isimlerin ve farklı ülkelerin sıradan vatandaşlarının yardımı bizim için eşit derecede önemlidir. Her bir hayırsevere ve kuruluşa çok minnettarız." diye konuştu.

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