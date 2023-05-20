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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Bahmut'ta durum kritik, kuvvetlerimiz hattı tutuyor

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Bahmut'ta durumun kritik olduğunu, Ukrayna birliklerinin hattı tuttuğunu bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Ukrayna: Bahmut'ta durum kritik, kuvvetlerimiz hattı tutuyor Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Malyar, Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Bahmut'u ele geçirdiklerine ilişkin açıklamasını yalanladı.

Bahmut'ta şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirten Malyar, "Durum kritik. Aynı zamanda kuvvetlerimiz Litak bölgesinde hattı tutuyor. Şu an itibarıyla askerlerimiz bu bölgenin bazı sanayi ve altyapı tesislerini ve özel sektörünü kontrol ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ordusu Doğu Kuvvetleri Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatıy ise yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin Bahmut'u kuşatmak için operasyon yürüttüğünü, ancak şehri terk edebileceğini belirtti.

Bahmut'un Ukrayna birliklerince kontrol edilen bölümünde savunma operasyonunun sorunlu hale geldiğine işaret eden Çerevatıy, "Çok küçük bir alan kaldı ve onu bombalamak zaten kolay ve bir sürü insanı orada tutmak zor. Bu nedenle güvenlik nedeniyle er ya da geç oradan çıkacağımız açıktır." dedi.

Wagner’in kurucusu Prigojin, Bahmut’u tümüyle ele geçirdiklerini söyledi

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Bahmut’u tümüyle ele geçirdiklerini bildirdi.

Prigojin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğlen saatlerinde Bahmut’u tümüyle ele geçirdiklerini belirtti.

Wagner’in 25 Mayıs’a kadar şehirde kalmaya devam edeceğine işaret eden Prigojin, söz konusu tarihin ardından Bahmut’un kontrolünü Rus ordusuna bırakacağını kaydetti.

Prigojin, “Tüm şehri aldık. Her evi aldık, böylece bir parça koparabilmek için kimse bize tekrar yaklaşamaz.” ifadelerini kullandı.

Bahmut’un ele geçirilmesine yönelik operasyonun 8 Ekim 2022’den bu yana sürdüğünü anlatan Prigojin, Ukrayna ordusunun yanı sıra “bürokrasiyle” de savaşmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Prigojin, verdiği destekten ötürü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti.

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