Dolar
41.45
Euro
48.71
Altın
3,738.61
ETH/USDT
4,179.60
BTC/USDT
113,777.00
BIST 100
11,366.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor.
logo
Dünya

Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya uyarısı: "Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş alanını genişletmeye çalıştığını kaydederek, yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya uyarısı: "Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz"

Kiev

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, son dönemlerde Rus insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa ülkelerinin hava sahasında da tespit edildiğini anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, "Artık Rus insansız hava araçları Avrupa üzerinde uçuyor ve Rus operasyonları birçok ülkeye yayılıyor. Putin bu savaşı sürdürmek, genişletmek istiyor. Kimse kendini güvende hissedemez. Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz." diye konuştu.

Rus ordusunun ayrıca Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yakın alanlarda saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, bunun herkes için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Uluslararası kurumlara eleştiri

Zelenskiy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce özellikle Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'mizi işgali nedeniyle bir radyasyon kazası riski konusunda dünyayı uyarmıştım. Ancak hiç bir şey değişmedi. Daha dün santralde bir elektrik kesintisi daha yaşandı. Rusya, santralin yakınlarına bile bombardıman yapmaya devam ediyor. Uluslararası kurumlar çok zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor."

Zelenskiy, "Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir ülke BM'den gerçekten ne bekleyebilir? Onlarca yıldır sadece açıklamalar (var)." yorumunu yaptı.

Hamas tarafından esir alınan kişilerin tamamının henüz serbest bırakılmadığını aktaran Zelenskiy, "İsrail'e bakalım, artık iki yıl geçti ama esirler serbest bırakılmadı. Onların serbest kalması lazım." dedi.

Rusya'nın ayrıca Moldova için de tehdit oluşturduğunu savunan Zelenskiy, "Moldova, Rus müdahalesine karşı kendini tekrar savunuyor. Moldova'ya yardım ediyoruz, ancak Rusya, Moldova'yı İran'ın bir zamanlar Lübnan'a yaptığı bir duruma dönüştürmeye çalışıyor. Küresel tepki bir kez daha yetersiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın daha önce Rusya ile savaş yaşandıktan sonra Gürcistan'a gereken desteği vermediğini ve artık bu ülkenin Rus etkisine "bağlı" olduğunu savunan Zelenskiy, Avrupa'nın "Moldova'yı kaybetmemesi" gerektiğini ifade etti.

"Bu savaş her yıl devam ettikçe silahlar daha da ölümcül hale geliyor"

Artık dünya genelinde İHA üretiminin "çok daha ucuz ve kolay" olduğunu ve saldırılarının gittikçe daha da tehlikeli olmaya başladığını belirten Zelenskiy, "İHA'ların İHA'lara karşı savaşmaya, kritik altyapılara saldırmaya ve insanları hedef almaya başlaması an meselesidir. Yapay zeka sistemlerini kontrol edecek birkaç kişi dışında, tamamen otonom bir şekilde, insan müdahalesi olmadan (çalışacaklar)." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın kendini savunmak ve Rus hedeflerine saldırı düzenlemek için kendisi de İHA ve benzeri sistemleri üretmek zorunda kaldığını belirten Zelenskiy, "Eğer Putin bu geniş kapsamlı saldırıyı, bu tam ölçekli savaşı başlatmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Bu savaş her yıl devam ettikçe silahlar daha da ölümcül hale geliyor. Bunun tek sorumlusu Rusya." ifadelerini kullandı.

"Silah ihracatımızı açmaya karar verdik"

Ülkesinde savaşın sürdüğünü anımsatan Zelenskiy, aynı zamanda yerli silah üretmeye de devam ettiklerini söyledi.

Müttefik ülkelere Ukrayna menşeli silahları satmak istediklerini aktaran Zelenskiy, "Silah ihracatımızı açmaya karar verdik. Bunlar gerçek çatışmalarda kanıtlanmış güçlü sistemlerdir. Ortaklarımıza güvenilir ve modern olduklarını göstermek istiyoruz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu kaydederek, "Bugün, kendimizden başka kimse güvenliği garanti edemez. Sadece güçlü ittifaklar, sadece güçlü müttefikler ve kendi silahlarımız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Yazarlar Birliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki çağrıları insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur
Manavgat'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı

Benzer haberler

Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya uyarısı: "Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz"

Zelenskiy'den Avrupa'ya Rusya uyarısı: "Yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeliyiz"

İran ve Rusya, İran'da küçük nükleer santraller inşa etmek için mutabakat zaptı imzaladı

Rusya: ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi süreci yavaş ve verimli değil

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, 2027'ye kadar Rus fosil yakıtlarına ilişkin sayfayı kapatacak

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, 2027'ye kadar Rus fosil yakıtlarına ilişkin sayfayı kapatacak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus tarafıyla liderler düzeyinde görüşmeye hazırım"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus tarafıyla liderler düzeyinde görüşmeye hazırım"
Trump, Ukrayna'nın AB ve NATO'nun desteğiyle savaşı kazanıp eski sınırlarına dönebileceğini belirtti

Trump, Ukrayna'nın AB ve NATO'nun desteğiyle savaşı kazanıp eski sınırlarına dönebileceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet