Dolar
14.78
Euro
16.20
Altın
1,962.77
ETH/USDT
2,579.40
BTC/USDT
38,954.00
BIST 100
2,089.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Ateşkes, birliklerin geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin 4. turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 14.03.2022
Ukrayna: Ateşkes, birliklerin geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep ediyoruz

Kiev

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile 4. tur müzakerelerin yakında başlayacağını duyurdu.

Müzakerelerin zor geçeceğine dikkati çeken Podolyak, "Rusya, saldırgan eylemlerinin saçmalığını fark etse de Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine karşı 19 gündür uygulanan şiddetin doğru bir strateji seçimi olduğu yanılsaması içinde." ifadesini kullandı.

Podolyak, Rusya ile müzakerelerin 4. turunda Kremlin yönetiminden ateşkes, birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin 4. turu çevrim içi yapılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kovid-19'un kahramanları' salgınla mücadelede geçen 2 yılı anlattı
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulaması kaldırıldı
Çin'de 17,5 milyon nüfuslu Şıncın kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde

Benzer haberler

DSÖ: Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz

DSÖ: Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz

Ukrayna: Ateşkes, birliklerin geri çekilmesi ve güvenlik garantisi talep ediyoruz

Ukrayna: Rus ordusu 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybetti

Rusya, Ukrayna'ya ait 3 bin 920 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

Rusya, Ukrayna'ya ait 3 bin 920 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu
Kiev'de 9 katlı apartman vuruldu, 2 sivil öldü

Kiev'de 9 katlı apartman vuruldu, 2 sivil öldü

Ukrayna'da yaşayan Rus kökenli ressam Ankara'dan barış çağrısı yaptı

Ukrayna'da yaşayan Rus kökenli ressam Ankara'dan barış çağrısı yaptı