Dünya, Fransa'da Lafarge davası

Lafarge davasında firma ve terör örgütleri arasındaki "müzakereler" mahkemenin odağında

Fransız çimento firması Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada mahkeme, odağını, firmanın Suriye'deki terör örgütleriyle gerçekleştirdiği "müzakerelere" çevirdi.

Esra Taşkın  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Paris

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada mahkeme, firma ve terör örgütleri arasındaki "müzakerelere" odaklandı.

Lafarge'ın eski CEO'su ve sanık Bruno Lafont, firma ile örgütler arasındaki müzakerelerden daha önce haberdar olması durumunda, Suriye'deki çimento fabrikasını kapatma kararını daha erken almış olacağını savundu.

Lafont, "27 Ağustos 2014'e kadar terör örgütlerine yönelik ödeme yapıldığından asla şüphelenmedim." diye konuştu.

Lafarge'ın Suriye'deki yan kuruluşu Lafarge Çimento Suriye'nin (LCS) 2008-2014 yılları arasındaki eski CEO'su sanık Bruno Pescheux, o dönem tek derdinin fabrikanın kamyonlarının yola devam edebilmesi olduğunu belirterek, "(Terör örgütlerine yapılan) Bu ödemeler, çalışanlarımızın serbestçe dolaşabilmesini amaçlıyordu." dedi.

Pescheux, Lafarge ve örgütler arasında aracı olduğu iddia edilen Suriyeli sanık Firas Tlass'ın, terör örgütü DEAŞ'la birden fazla görüşme yaptığını doğrularken, bir e-postada yer alan ödemelerin dökümü hakkında "Bu listede adı geçen örgütlerin, listede belirtilen meblağları aldığını teyit edecek imkanlarım olmadı." ifadesini kullandı.

Lafarge'ın eski güvenlik personeli Ürdünlü sanık Ahmad Al Jaloudi, "(Tlass'ın bölgedeki temsilcisi) Beşir Hadad, DEAŞ'la da dahil tüm sorunlarımı çözmek için irtibatımdı." sözlerini sarf etti.

Al Jaloudi, Kasım 2013'te bir DEAŞ üyesiyle yaptığı görüşme hakkında "Amaç, (ilerlemesi) engellenen 9 kamyon hakkında bilgi edinmekti." değerlendirmesinde bulundu.

Lafarge'ın operasyonlardan sorumlu eski müdür yardımcısı sanık Christian Herrault, örgütlere yapılan ödemelerin ekim 2012'de başladığını kaydetti.

Herrault, Lafont'un örgütlerle yapılan müzakerelerden haberdar olduğunu vurgulayarak, "Ona müzakerelerin gerçekleştiğini söyledim." ifadesini kullandı.

LCS'nin 2014-2016 arasındaki eski CEO'su Frederic Jolibois, örgütlerle yapılan müzakerelerin büyük baskı altında gerçekleştiğini savundu.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü DEAŞ ile ilişkisi konusunda Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar vermişti.

