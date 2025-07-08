Dolar
40.04
Euro
46.92
Altın
3,301.67
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
9,998.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi'ye “devlet güvenliğine komplo” davasında 14 yıl hapis cezası verildi

Tunus'ta, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, “devlet güvenliğine komplo” davası kapsamında 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hamdi Yıldız, Maroua Sahli  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi'ye “devlet güvenliğine komplo” davasında 14 yıl hapis cezası verildi

İstanbul

Tunus resmi ajansı TAP'ta yer alan habere göre, söz konusu davanın duruşması bugün başkentteki ilk derece mahkemesinde yapıldı.

Mahkeme, Gannuşi'ye "devlet güvenliğine komplo" suçlamasıyla 14 yıl hapis cezası verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı davada eski Tunus İstihbarat Başkanı Mehrez ez-Zuari, Tunus Kartaca Uluslararası Havalimanı eski Uçak Güvenliği Birimi Başkanı Abdülkerim el-Ubeydi, Nahda Hareketi yöneticilerinden Habib el-Levz ve Bin Arus vilayetinin Ez-Zehra Belediye Başkanı Rayan el-Hamzavi de 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gıyabında yargılanan sanıklar hakkında da kararlar çıktı. Buna göre eski Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Nadiye Ukkaşe, Raşid el-Gannuşi’nin oğlu Muaz el-Gannuşi ile Nahda yöneticileri Adil ed-Daada ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam hakkında 35’er yıl hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı
Isparta'da otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 2 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Kütahya'da yangın çıkan yaklaşık 800 dekar ekili alan zarar gördü
Genç KADEM'den Şehzade Camisi bahçesinde aşure ikramı

Benzer haberler

Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi'ye “devlet güvenliğine komplo” davasında 14 yıl hapis cezası verildi

Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi'ye “devlet güvenliğine komplo” davasında 14 yıl hapis cezası verildi

Tunus'ta Gannuşi'nin de yargılandığı "devlet güvenliğine karşı komplo" davası devam ediyor

Üniversite ve fabrikaların atık suyu ile gıda atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi

Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet