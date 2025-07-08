Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi'ye “devlet güvenliğine komplo” davasında 14 yıl hapis cezası verildi
Tunus'ta, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, “devlet güvenliğine komplo” davası kapsamında 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul
Tunus resmi ajansı TAP'ta yer alan habere göre, söz konusu davanın duruşması bugün başkentteki ilk derece mahkemesinde yapıldı.
Mahkeme, Gannuşi'ye "devlet güvenliğine komplo" suçlamasıyla 14 yıl hapis cezası verdi.
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Aynı davada eski Tunus İstihbarat Başkanı Mehrez ez-Zuari, Tunus Kartaca Uluslararası Havalimanı eski Uçak Güvenliği Birimi Başkanı Abdülkerim el-Ubeydi, Nahda Hareketi yöneticilerinden Habib el-Levz ve Bin Arus vilayetinin Ez-Zehra Belediye Başkanı Rayan el-Hamzavi de 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gıyabında yargılanan sanıklar hakkında da kararlar çıktı. Buna göre eski Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Nadiye Ukkaşe, Raşid el-Gannuşi’nin oğlu Muaz el-Gannuşi ile Nahda yöneticileri Adil ed-Daada ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam hakkında 35’er yıl hapis cezası verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.