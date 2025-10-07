Dolar
logo
Dünya

Tunus'ta geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı

Tunus Uluslararası Maarif Okulları ev sahipliğinde, Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Tunus Etnospor Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı.

Mehmet Akif Turan  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Tunus'ta geleneksel Türk okçuluğu tanıtıldı Fotoğraf: Mohamed Mdalla/AA

Tunus

Başkent Tunus'ta yer alan Uluslararası Maarif Okulunun lise kampüsünde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'taki Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Etkinlik, YEE Tunus Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir'in Türk okçuluğunun tarihini ve kültürel önemini anlattığı sunumla başladı.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunus Uluslararası Maarif Okullarının ev sahipliğinde, Tunus Etnospor Derneği işbirliğiyle geleneksel Türk okçuluğunu tanıtıyoruz. 2019 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan geleneksel Türk okçuluğunu, daha önce 16 ülkede tanıtmıştık. Bugün başlattığımız bu etkinlikle Tunus genelinde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Geleneksel Türk okçuluğu ülke genelinde tanıtılacak

Tunus Etnospor Derneği Başkanı İzzeddin Buzid ise etkinliğin, Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ve sportif ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu belirtti.

Buzid, "Tunus Geleneksel Oyunları ve Sporları Koruma Derneği olarak, aynı zamanda İstanbul'da Bilal Erdoğan başkanlığında faaliyet gösteren Dünya Etnospor Konfederasyonunun bir üyesi sıfatıyla bugün çok özel bir ana tanıklık ediyoruz. Türkiye'nin kültürünü, tarihini ve medeniyetler arası bilgi birikimini tanıtmayı amaçlayan Tunus'taki ilk geleneksel okçuluk kulübünü resmen kurduk." dedi.

Türkiye Büyükelçiliği ve Büyükelçi Demircan'ın projeye en başından itibaren güçlü destek verdiğini vurgulayan Buzid, "Bu girişimin önemi, özellikle çocukların ve gençlerin dijital oyunlara yöneldiği bir dönemde, kültürel ve sportif mirasın korunmasında yatıyor. Geleneksel sporlar, denge, öz disiplin ve kimlik bilincini pekiştiriyor. Okçuluk ise hem sportif hem de kültürel açıdan büyük bir değer taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece bir spor etkinliği değil, nesiller arası kültürel aktarımı güçlendiren bir köprü"

Buzid, amaçlarının bu sporu Türkçe eğitim veren Tunus okullarında tanıtmak olduğunu belirterek, "Aynı zamanda okullar, kültür merkezleri, çocuk kulüpleri ve gençlik evleri aracılığıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

40 yılı aşkın süredir geleneksel oyunlar ve sporlar üzerine çalıştığını aktaran Buzid, "Bu süre içinde yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde birçok deneyim kazandık. Tunus genelinde ulusal geleneksel spor envanterini hazırladık. Şimdi bu mirası dijital bir ulusal program çerçevesinde koruma yönünde çalışıyoruz. Yaptığımız sadece bir spor etkinliği değil, nesiller arası kültürel aktarımı güçlendiren bir köprüdür." ifadelerini kullandı.

