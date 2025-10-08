Dolar
Antalya'da "Güvenli Okullar" projesiyle her okula bir polis görevlendirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Okullar" projesi kapsamında kent merkezindeki her okula görevlendirdiği bir polis memuru sayesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Tahsin Küçükkaraca  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Antalya'da "Güvenli Okullar" projesiyle her okula bir polis görevlendirildi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

İl Emniyet Müdürlüğünce çocukların huzur ve güven içerisinde eğitim görmelerini amaçlayan proje kapsamında, polis ekiplerinin okul çevrelerindeki devriye hizmetleri arttırıldı.

Ekipler, polis sorumluluk bölgesinde yer alan kent merkezindeki 638 okul çevresinde trafik düzeni ve yaya güvenliği için ek önlemler aldı. Servis araçlarıyla okul çevrelerindeki işletmelere yönelik denetimler de sıklaştırıldı.

Okul yönetimi ve okul aile birliği ile işbirliği içinde gerçekleştirilen projede, trafik güvenliği, madde bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, akran zorbalığı ve çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi gibi konularda öğrenci, veli ve okul yönetimlerine yönelik farkındalık seminerleri düzenlenmeye başlandı.

Proje kapsamında Antalya Valiliğinin izniyle her okula bir polis memuru görevlendirilerek, eğitim kurumlarının çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Meryem Mustafa Ege Ortaokulundaki denetimlere katılan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Betül Akkaya, AA muhabirine, 2025-2026 eğitim öğretim yılında maksimum seviyede tedbirler aldıklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile "risk analizi" çalışması yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak risk analizi çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Akkaya, "Bu çalışmalar kapsamında okullarımızda sabit ya da koordinasyon görevlisi şeklinde görevlendirmelerimiz oldu. Görevli arkadaşlarımız sayesinde okul çevresinde herhangi bir konu gelişmesi halinde ivedilikle müdahale edebilecek durumdayız." dedi.

Riskli olarak değerlendirilen okullarda görevlendirilen polis sayının fazla olduğuna dikkati çeken Akkaya, umuma açık yerlerin yanı sıra büfeler, kafeler, marketler, tekel bayileri ve internet kafeler başta olmak üzere çocukların temas edebileceği her ortamda emniyet tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Çocuklara çeşitli seminerler de düzenlediklerini anlatan Akkaya, şöyle konuştu:

"Bu seminerlerimizde akran zorbalığı, ihmal, suistimal, güvenli internet kullanımı ve trafik eğitimleri gibi konuları anlatıyoruz. Bu çalışmalar sadece öğrenciler üzerinde değil velilerimiz ve öğretmenlerimiz üzerinde etkili olacak şekilde planlanıyor. Aynı zamanda herhangi bir suça şahitlik ettiklerinde veya suça maruz kaldıklarında nasıl bir hareket tarzı sergileyeceklerini, kimlerle irtibat kurmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz."

Öğrenci velisi Hatice Kaya da okul çevrelerinde yapılan denetimlerden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Okul çevresinde sürekli bulunan polis memurunun çocuklara ve velilere güven verdiğini dile getiren Kaya, "Çocuğum, karşısında bir polis görse 'Yardım alabileceğim birisi var' düşüncesiyle rahat hareket eder." dedi.

Okullarda 10 yıldır servis şoförlüğü yapan Bekir Çiçek de emniyetin, okul çevrelerinde yaptığı denetimleri başarılı bulduğunu aktardı.

Çiçek, bu uygulama sayesinde korsan ve illegal taşımacılığın önlendiğini ifade etti.

