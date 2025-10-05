Dolar
İstanbul'da, Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirilecek
logo
Gündem

Gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında 125 binden fazla denetimde gıda güvenliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uyguladıklarını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından, vatandaşların sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

Eylül ayı gıda denetim sonuçlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken işletmelere 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, uygunsuzluklara asla geçit vermediklerini, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermediklerini vurguladı.

Gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı
