Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,489.80
BTC/USDT
122,641.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'na katılan Tunuslu aktivistler havaalanında karşılandı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Tunuslu aktivistler, Tunus Kartaca Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Mehmet Akif Turan  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'na katılan Tunuslu aktivistler havaalanında karşılandı Fotoğraf: Mehmet Akif Turan/AA

Tunus

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 10 Tunuslu aktivist İstanbul’dan gelen uçakla, Tunus Kartaca Havalimanı’na indi.

Yüzlerce kişinin coşkuyla karşıladığı kişiler arasında Aljazeera Tunus Ofis Şefi Lutfi Hacci ile Tunuslu oyuncu Muhammed Murad'ın da bulunduğu Tunuslu aktivistler, kendilerini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Serbest bırakılan aktivistlerden Amsterdam teknesi kaptanı Muhammed Ali Muhyiddin, havaalanında yaptığı açıklamada, "Bizi teknelerden almaya gelen İsrail askerlerinin medyada anlatıldığı gibi güçlü ve korkusuz olmadıklarını gördük, hepsinin ne kadar zayıf ve korkak olduklarını gördük." dedi.

Kendisiyle beraber alıkonulan aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığını belirten Muhyiddin, "Mağrip ülkelerinden gelen, özellikle Tunus’tan gelen aktivistler insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Öte yandan, cezaevindeki Filistinliler korkunç şartlarda kalıyor. Cezaevi duvarlarına kanla yazılan veya kazılan mesajların çoğunda tutukluların isimleri ve cezaevine girdikleri tarihler yazılıydı." ifadelerini kullandı.

Aktivistleri karşılamaya gelenler, Tunus ve Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail tarafından alıkonulan ve halen İsrail cezaevinde tutulan aktivistlerin fotoğraflarını taşıdı.

Küresel Sumud Filosu'na katılan ve İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan 26 Tunusludan 10’u dün İsrail’den kalkan THY uçağıyla İstanbul’a ulaşmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Badalyan'a göre Ankara ile Erivan "tam normalleşmeyi" hedefliyor
Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havayla başlayacak
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor
İstanbul’da, Gazze'ye giden Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz gazeteci Andrieu, Türkiye'ye teşekkürlerini sundu

Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz gazeteci Andrieu, Türkiye'ye teşekkürlerini sundu

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'na katılan Tunuslu aktivistler havaalanında karşılandı

İsrailli hak örgütü, Tel Aviv'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesini belgeledi

Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz aktivist: (İsrail askerleri) Zalimler, insanlık dışı ve gaddarlar

Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz aktivist: (İsrail askerleri) Zalimler, insanlık dışı ve gaddarlar
Türkiye, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı

Türkiye, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını yalnız bırakmadı
Bakan Fidan: Gazze’de devam eden soykırımı önlemek için bir farkındalık oluşturmak şu anda bizim en büyük silahımız

Bakan Fidan: Gazze’de devam eden soykırımı önlemek için bir farkındalık oluşturmak şu anda bizim en büyük silahımız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet