Dolar
41.69
Euro
48.83
Altın
3,957.23
ETH/USDT
4,683.40
BTC/USDT
125,272.00
BIST 100
10,734.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Tunuslu Sumud aktivisti: İsrail bizi aç bıraktı, kanalizasyon suyu içirdi

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Tunus vatandaşı Muhammed Ali Muhyiddin, İsrail’in kendilerini hukuka aykırı şekilde alıkoyduğunu, aç bıraktığını ve kanalizasyon suyu içmeye zorladığını söyledi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti, Hamdi Yıldız  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Tunuslu Sumud aktivisti: İsrail bizi aç bıraktı, kanalizasyon suyu içirdi

Tunus

Filo'daki "Amsterdam" gemisinin kaptanı olan Muhyiddin, beraberindeki 9 Tunuslu aktivistle birlikte ülkesine dönüşünde Kartaca Uluslararası Havalimanı’nda ellerinde Filistin bayrakları ve çiçekler taşıyan kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı.

Muhyiddin, burada yerel basına yaptığı açıklamalarda, İsrail ordusunun kendilerine yönelik muamelesini "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail askerlerinin uzun ve yorucu sorgulamalar yaptığını belirten Muhyiddin, "Bize sabah akşam yalnızca bir parça ekmek verdiler, içmemiz için kanalizasyon suyu getirdiler. Bu insanlığa sığmayan bir muameledir." dedi.

Muhyiddin, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her ay ya da iki ayda bir bu deniz yolculuğunu tekrarlamalıyız. Gazze’ye ulaşmak için deniz dalgalarıyla yeniden buluşacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin "profesyonellikten uzak ve deneyimsiz" olduklarını dile getiren Tunuslu aktivist, "Siyonist oluşum örümcek ağından daha zayıf. Askerleri denizde görev yapmaya uygun değil. Gemimize baskın düzenlediklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Motorları çalıştırmayı bile beceremediler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'nde artırılmış gerçeklik ile mapping gösterisi yapıldı
Türkiye'de yarın tüm okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlenecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'da görüştü
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan vekil Scuderi, yaşadıklarını AP Genel Kurulunda anlattı

Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyan vekil Scuderi, yaşadıklarını AP Genel Kurulunda anlattı

Türkiye'de yarın tüm okullarda "Filistin farkındalık etkinlikleri" düzenlenecek

Tunuslu Sumud aktivisti: İsrail bizi aç bıraktı, kanalizasyon suyu içirdi

İsveçli aktivist Thunberg’in de aralarında olduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Yunanistan’a ulaştı

İsveçli aktivist Thunberg’in de aralarında olduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Yunanistan’a ulaştı
Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 Hollandalı aktivist ülkelerine döndü

Küresel Sumud Filosu'na katılan 4 Hollandalı aktivist ülkelerine döndü
İsrail'in 2 yıldır soykırım yaptığı Gazze'de kiliseler kan ve yıkıma sahne oldu

İsrail'in 2 yıldır soykırım yaptığı Gazze'de kiliseler kan ve yıkıma sahne oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet