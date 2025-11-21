Dolar
Dünya

İsrail ordusu Batı Şeria’nın kuzeyinde el-Faria Kampı ile Tel ve Burkin beldelerine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki çeşitli bölgelere geniş çaplı baskınlar gerçekleştirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mehmet Nuri Uçar  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İsrail ordusu Batı Şeria’nın kuzeyinde el-Faria Kampı ile Tel ve Burkin beldelerine baskın düzenledi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, söz konusu baskınlar, Batı Şeria'nın Tubas’taki el-Faria Mülteci Kampı, Nablus’un batısındaki Tel beldesi ve Cenin’in batısında bulunan Burkin beldesini hedef aldı.

Tanıklar, İsrail askerlerinin baskın düzenlediği yerlerde bazı evleri kuşatarak bölgelere yoğun askeri güç sevk ettiğini, bazı evlerin çatısına çıkarak keskin nişancılar yerleştirdiğini ve giriş çıkışları kapattıklarını aktardı.

İsrail ordusundan baskınlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

