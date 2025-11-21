İsrail ordusu Batı Şeria’nın kuzeyinde el-Faria Kampı ile Tel ve Burkin beldelerine baskın düzenledi
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki çeşitli bölgelere geniş çaplı baskınlar gerçekleştirdi.
Ramallah
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, söz konusu baskınlar, Batı Şeria'nın Tubas’taki el-Faria Mülteci Kampı, Nablus’un batısındaki Tel beldesi ve Cenin’in batısında bulunan Burkin beldesini hedef aldı.
Tanıklar, İsrail askerlerinin baskın düzenlediği yerlerde bazı evleri kuşatarak bölgelere yoğun askeri güç sevk ettiğini, bazı evlerin çatısına çıkarak keskin nişancılar yerleştirdiğini ve giriş çıkışları kapattıklarını aktardı.
İsrail ordusundan baskınlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.