Dolar
41.71
Euro
48.56
Altın
4,035.23
ETH/USDT
4,505.60
BTC/USDT
122,932.00
BIST 100
10,821.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM: Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasındaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Özcan Yıldırım  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
DMM: Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasındaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir

Ankara

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasının ABD'ye devredileceği" yönündeki iddialar tamamen asılsız olduğunu bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir. Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir, endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve milli çıkarları doğrultusunda sürmektedir. Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Güvenli ve adil bir iletişim ekosistemi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
İstanbul'da düzenlenen terörle mücadele konferansı ikinci gününde devam ediyor
Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 ölçüldü
Kayseri'de muhtarlar afetlere karşı "destek AFAD gönüllüsü" oluyor

Benzer haberler

DMM: Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasındaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir

DMM: Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasındaki çalışmalar yerli ve milli imkanlarla yürütülmektedir

İletişim Başkanlığının yayınları 22. Ankara Kitap Fuarı'nda sergileniyor

İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin Eğitim Diplomasisi" ele alındı

DMM, "Küresel Sumud Filosu saldırı altındayken Türkiye'den İsrail'e ticari gemilerin gittiği" iddiasını yalanladı

DMM, "Küresel Sumud Filosu saldırı altındayken Türkiye'den İsrail'e ticari gemilerin gittiği" iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet