Dolar
41.71
Euro
48.51
Altın
4,041.67
ETH/USDT
4,523.60
BTC/USDT
123,303.00
BIST 100
10,756.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Sumud Filosu’na katılan Tunuslu Aktivistler: Abluka kırılana kadar durmayacağız

Küresel Sumud Filosuna katılan Tunuslu aktivistler, İsrail'in baskılarına rağmen Gazze ablukasını kırma çabalarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Mehmet Akif Turan  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Sumud Filosu’na katılan Tunuslu Aktivistler: Abluka kırılana kadar durmayacağız Fotoğraf: Mohamed Mdalla/AA

Tunus

Gazze ablukasını kaldırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki Tunuslu aktivistler, İsrail güçlerinin müdahalesi ve gözaltı sürecine rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail makamları, 1 Ekim’den bu yana Gazze’ye gitmek üzere uluslararası sularda seyreden 42 gemiye el koyduğu süreçte gözaltına alınan Tunuslu aktivistlerden 10’u 5 Ekim pazar günü, diğer kalan 15 aktivist ise bugün Tunus’a ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

“Gazze’ye yeniden döneceğiz”

Küresel Sumud Filosu katılımcısı Vail Nevvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,“Esaretten çıkarken söylediğimiz son söz ‘Gazze’ye yeniden döneceğiz’ oldu.” dedi.

Nevvar, “Bu sefer 50 gemilik bir filo çıktıysa, bir sonrakinde çok daha fazla olacağız. Durmayacağız, ablukayı kırana kadar devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mağrip Direniş Filosu’nun (Küresel Sumud Filosu içinde yer alıyor) yönetiminde yer alan Nevvar, filo yönetimiyle görüşmelerinin sürdüğünü, yakında detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı.

İsrail’in elinde kaldıkları altı gün boyunca yaşadıklarını anlatan Nevvar, “Ne kadar dikkatli davransalar da tıbbi ilaçlardan yoksunluk, dayak ve kötü muameleye tanık olduk. Ketziot Hapishanesi’nde koşullar insanlık dışı, o cezaevi derhal kapatılmalı.” diye konuştu.

“Yaşadığımız şey açık bir korsanlık”

Filoya katılan ve aynı zamanda Tunus milletvekili olan Muhammed Ali, “Dünya bu kez harekete geçtiyse, bir kez daha harekete geçebilir.” ifadesini kullandı.

Ali, “Uluslararası hukuka tabi olan deniz, artık güvenli değil. Yaşadığımız şey açık bir korsanlık ve özgürlerin kaçırılmasıdır.” dedi.

İsrail’in kendilerine karşı tutumunu “suçlulara yapılan muamele” olarak niteleyen Ali, “Özellikle Tunuslu aktivistlere karşı şiddet ve tecrit uygulandı. Çünkü onlar işgal ordusuna karşı cesurca direndiler.” değerlendirmesinde bulundu.

“Başımız dikti, çünkü Gazze’yi düşündük”

Filoya katılan aktivistlerden Mazen Abdullavi ise İsrail güçlerinin, “geçen çarşamba uluslararası sularda gemileri zorla ele geçirmelerinin ardından gözaltına alındıklarını” belirtti.

Abdullavi, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“O an işgal ordusuyla ilk doğrudan karşılaşmamızdı. Beklediğimiz bir şeydi. Başımız dikti, kahraman olduğumuz için değil, Gazze’de baş eğmeyen kardeşlerimizi düşündüğümüz için. Önce Aşdod Limanı’na götürüldük, ardından Ketziot Hapishanesi’ne sevk edildik. Orada çok sayıda Filistinli tutsak, her gün kötü koşullarda, şiddet ve işkence altında yaşıyor.”

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT Avaz, Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor
İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırısı protesto edildi
Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma projesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak

Benzer haberler

Sumud Filosu’na katılan Tunuslu Aktivistler: Abluka kırılana kadar durmayacağız

Sumud Filosu’na katılan Tunuslu Aktivistler: Abluka kırılana kadar durmayacağız

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu 4 İngiliz daha ülkesine döndü

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'na katılan Tunuslu aktivistlerin ikinci grubu ülkeye döndü

Küresel Sumud Filosu'na katılan 10 İsviçreli aktivist ülkelerine döndü

Küresel Sumud Filosu'na katılan 10 İsviçreli aktivist ülkelerine döndü
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu Libyalı aktivistler ülkelerine döndü

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu Libyalı aktivistler ülkelerine döndü
Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Meksikalı sanatçı yaşadıklarını anlattı

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Meksikalı sanatçı yaşadıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet