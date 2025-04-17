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Dünya

Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırı planını reddederek müzakereleri tercih ettiği öne sürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in mayısta İran'a saldırma planını reddederek Tahran ile müzakere yolunu tercih ettiği ileri sürüldü.

Nuri Aydın  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırı planını reddederek müzakereleri tercih ettiği öne sürüldü

İstanbul

The New York Times'ın (NYT) ismini açıklamadığı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail, Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin ardından siyasi ve askeri açıdan zayıfladığı düşünülen dönemde İran'ın nükleer tesislerini vurmak dahil mayısta Tahran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a iletti.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael E. Kurilla, Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın da aralarında bulunduğu üst düzey askeri, siyasi ve istihbarat yetkilileri, Trump'ın onaylaması halinde ABD'nin bir İsrail saldırısını nasıl destekleyebileceğini tartıştı.

Trump yönetiminin siyasi, askeri ve istihbarat yetkilileri, görüşmelerinde İsrail'in saldırı planlarına karşı genel olarak çekimser tutum sergiledi.

Amerikalı yetkililerin görüşmeleri sürerken İran tarafının 28 Mart'ta müzakerelere açık olduklarını açıklamasıyla ABD’nin tutumu netleşti.

Başkan Yardımcısı JD Vance, bu gelişmenin ardından İran ile görüşmelerin başarısız olması halinde Trump'ın İsrail'in saldırısını destekleyebileceğine işaret etti.

Başkan Trump ise İran'ın nükleer bomba yapma kabiliyetini engellemek için diplomasiye mi devam edeceği yoksa İsrail'i mi destekleyeceği konusundaki iç tartışmaların ardından Tahran'dan gelen diplomasi adımıyla İsrail'in saldırı planını desteklemeyeceği yönündeki kararını ay başında Tel Aviv'e bildirdi.

General Kurilla da ay başında İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Tel Aviv'deki yetkililere Beyaz Saray'ın nükleer tesise saldırı planını askıya almak istediği mesajını iletti.

"İsrail, tabii ki bunun lideri olacaktır"

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyu telefonda görüşmek istedi ancak Trump, İran'la ilgili planları telefonda görüşmek istemeyerek muhatabını Beyaz Saray'a davet etti.

Netanyahu ise 7 Nisan'da Washington'a giderken Trump, konuğu henüz Beyaz Saray'dayken İran'la görüşmelere başlandığını kamuoyuna duyurdu.

Trump, 8 Nisan'da ise İsrail'in İran'a karşı askeri saldırısının bir seçenek olarak kaldığını belirterek, "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa askeri müdahalede bulunacağız. İsrail, tabii ki bunun lideri olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise Trump'ın İran politikasına ve "Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlama" çabalarına bağlı olunduğunu vurgulayarak, "Başkan Trump netti: İran, nükleer silaha sahip olamaz ve tüm seçenekler masada duruyor. Başkan, bu noktayı açıklığa kavuşturmak için İran ile doğrudan ve dolaylı görüşmelere izin verdi ancak bunun sonsuza kadar devam edemeyeceğini de açıkça belirtti." uyarısında bulundu.

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