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Dünya

İsrail, Suriye'de hava saldırıları düzenledi

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi.

Ethem Emre Özcan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan, Ahmet Karaahmet  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
İsrail, Suriye'de hava saldırıları düzenledi

Şam

Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

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Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

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