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Dünya

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Deyrizor'daki varlığını azaltıyor

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki üslerini azaltarak Haseke iline çekiyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 03.05.2025 - Güncelleme : 03.05.2025
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Deyrizor'daki varlığını azaltıyor

Deyrizor

Yerel kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı, Koniko ve Ömer gaz sahalarından yaklaşık 200 tır Haseke iline çekti.

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Deyrizor'daki petrol sahalarından çıkan 200 tır Haseke kırsalındaki Kasrek ve Şeddadi'deki ABD üslerine çekildi.

Kaynaklara göre, çekilen tırlarda çok sayıda konteyner, bazı askeri araçlar ve prefabrik ofisler yer alıyor.

03.05.2025


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