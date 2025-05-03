ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Deyrizor'daki varlığını azaltıyor
ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçleri, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki üslerini azaltarak Haseke iline çekiyor.
Deyrizor
Yerel kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı, Koniko ve Ömer gaz sahalarından yaklaşık 200 tır Haseke iline çekti.
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Deyrizor'daki petrol sahalarından çıkan 200 tır Haseke kırsalındaki Kasrek ve Şeddadi'deki ABD üslerine çekildi.
Kaynaklara göre, çekilen tırlarda çok sayıda konteyner, bazı askeri araçlar ve prefabrik ofisler yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.