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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump'ın eski danışmanı Kushner: Ben olsam Gazze'den insanları çıkarır ve (bölgeyi) temizlerdim

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski dış politika danışmanı Jared Kushner, İsrail'in Gazze ve Refah'taki sivilleri, Necef Çölü bölgesine göndermesi gerektiğini söyledi.

Irmak Akcan  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Trump'ın eski danışmanı Kushner: Ben olsam Gazze'den insanları çıkarır ve (bölgeyi) temizlerdim

Ankara

The Guardian gazetesinin haberine göre, Harvard Üniversitesinde röportaj veren Kushner; İsrail'in yerinde olsaydı, Filistin'deki faaliyetleri nasıl düzenleyeceğini anlattı.

Gazze'nin boşaltılması gerektiğini savunan Kushner, "Ben olsam Gazze'den insanları çıkarır ve (bölgeyi) temizlerdim." dedi.

Kushner, Gazze'nin değerli bir "su kıyısı mülkiyet" potansiyeli olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi terk eden sivillerin bir daha Gazze'ye geri dönmesine izin vermeyeceği endişesine dair, "Gazze'den geriye zaten pek bir şey kalmadı." yorumunu yapan Kushner, sadece Gazze'nin değil, Refah kentinin de boşaltılması gerektiğini savundu.

Trump'ın eski dış politika danışmanı Kushner, "Necef'teki bir bölgeyi buldozerle düzeltir ve insanları oraya taşırdım." ifadesini kullandı.

Kushner, ardından "boşaltılan yerlere girip işi bitirmenin" en doğru hareket olacağını öne sürdü.

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