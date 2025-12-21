Dolar
Gündem

Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kars ile Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Günay Nuh  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars/Ardahan

Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, bazı göl ile derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve araçların camları buzla kaplandı.

Vatandaşlar, araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çarşı merkezindeki ana caddelerde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

Ardahan

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece sıfırın altında 13 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle buzlanma oluştu.

Kentteki yüksek kesimler karla kaplandı.

İlgili konular
