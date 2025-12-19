Dolar
logo
Gündem

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Kars, Ardahan ve Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci, Anıl Aydın, Günay Nuh, Talha Koca  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk havanın etkisiyle sulak alanları buz kapladı, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuk havanın etkisiyle iş yeri ve araç camları buz tuttu, sulak alanlar dondu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları doğada görüntülendi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da dere ve göletler buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 9 dereceyi gösterdiği Erzurum'da ise soğuk hava yüzünden park halindeki bazı araçların camları buz tuttu.

Kentteki bazı şadırvanlarda da buz sarkıtları oluştu.

