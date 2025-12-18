Bakü'de "1. Uluslararası Dilin Gücü, Kültürün Hafızası: Türk Dünyasında Ortak Değerler" sempozyumu yapıldı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "1. Uluslararası Dilin Gücü, Kültürün Hafızası: Türk Dünyasında Ortak Değerler" sempozyumu düzenlendi.
Bakü
15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü münasebetiyle düzenlenen sempozyum, Kafkas Üniversitesi Ebu'l-Hasan Harakani Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü ve Özbekistan Uluslararası Buhara Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında konuşan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehman Hasanlı Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün, UNESCO'nun Semerkant'ta gerçekleştirilen genel konferansında alınan tarihi kararla kabul edildiğini hatırlattı.
Hasanlı, bugünün Türk halklarının ortak kökleri ve kültürel değerlerinin uluslararası düzeyde tanınmasının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, bu kararın, başta TÜRKSOY olmak üzere Türk dilli ülkelerinin bilimsel ve kültürel kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini ifade etti.
Kafkas Üniversitesi Ebu'l-Hasan Harakani Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Muhammed Alparslan Kartal, programın Dünya Türk Dili Ailesi Günü'ne adanan ilk uluslararası bilimsel etkinlik olması bakımından tarihi bir nitelik taşıdığını belirtti.
Kartal, sempozyumun ilerleyen yıllarda Türkiye, Özbekistan ve diğer Türk devletlerinde düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.
15 Aralık tarihinin "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesinin Türk dünyası açısından son derece anlamlı ve gurur verici bir gelişme olduğunun altını çizen Kartal, bu husustaki ilk uluslararası bilimsel sempozyumun kendileri tarafından hayata geçirilmiş olmasından büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.
Açılışta, Özbekistan Uluslararası Buhara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şarif Baratov ile Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı ve Uludağ Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Yüce de konuşma yaptı.
Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Kosova, Arnavutluk, Irak ve Romanya'dan akademisyenlerin katıldığı sempozyum panellerle devam etti.
"Türk Coğrafyası, Edebiyat ve Kültürde Ortak Değerler: Gelecekten Perspektife", "Türk Dili Tarihi, Söz Varlığı ve Ortak Dil Çalışmaları", "Türk Dünyasında Sözlü Kültür, Folklor ve Ortak Değerler", "Klasik ve Modern Türk Edebiyatı: Metinler, Şiir ve Kimlik", "Tarih, Kimlik, Toplumsal Bellek ve Siyaset", "Din, Değerler, Eğitim ve Toplumsal Yapı", "Dil, Kültür, Medya ve Edebi Akımlar", "Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları ve Ortak Söz Varlığı" ve "Türk Edebiyatında Kadim Değerler" başlıklı oturumlarda 63 bildiri sunuldu.
Oturumlarda Türk dünyasının ortak kültürel değerleri, dil, edebiyat, folklor, tarih, din ve toplumsal hafıza ekseninde ele alınarak disiplinler arası bakış açılarıyla bilimsel tartışmalar yürütüldü.
Konuşmalarda ayrıca, 2026 yılında Birinci Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümünün Bakü'de kutlanacak olmasının, Türkoloji ve Türk dünyası bilimsel işbirliği açısından büyük dönüm noktası olduğu kaydedildi.