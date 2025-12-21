Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 1 kişiyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinli sivillere insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Ramzi Mahmud, Halime Afra Aksoy  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 1 kişiyi daha öldürdü

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA'dan Şucaiyye'nin Mansura Caddesi'nde bulunan bir grup sivil Filistinlinin üzerine bomba atıldı.

Saldırıda yaşamını yitiren 1 kişinin naaşı Ehli Baptist Hastanesine getirildi.

Görgü tanıkları, bu saldırının İsrail ordusunun çekildiği ve ateşkes anlaşması kapsamında Filistinlilerin serbestçe hareket etmesine izin verilen bölgede gerçekleştiğini belirtti.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılara devam ediyor

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki bölgeler, İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterlerden açılan ateşle hedef alındı.

Ayrıca İsrail'in kontrolü altındaki bölgelere konuşlandırdığı askeri araçlardan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki bölgelere de ateş açıldı.

İsrail ordusu güneyde yer alan Han Yunus'un doğusu ile Refah'ın kuzeyindeki bölgelerde de ateş açtı.

İsrail güçlerinin bölgede açtığı ateş sonucu can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Anlaşmanın ilk aşaması gereği "Sarı Hat"a çekilen İsrail ordusu halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgali sürdürüyor ve bölgeye yaklaştıkları iddiasıyla Filistinlilere saldırmayı sürdürüyor.

İsrail’in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın, 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

