Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,983.50
BTC/USDT
88,230.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Netanyahu'nun Trump'a İran'a yeniden saldırı için planlar sunacağı iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşmede İran'a yönelik yeni bir saldırı için planlar sunacağı iddia edildi.

Faruk Hanedar  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Netanyahu'nun Trump'a İran'a yeniden saldırı için planlar sunacağı iddia edildi

Kudüs

NBC News'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, İran'ın füze programını genişletmesi ve haziranda saldırıya uğrayan nükleer tesislerini yeniden inşa etmesinden kaygılandığı aktarıldı.

İran'ın balistik füze üretim tesislerini yeniden inşa etme ve hasar görmüş hava savunma sistemlerini onarma çabasının İsrail için öncelikli tehdit olarak görüldüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tel Aviv yönetiminin Tahran'ın balistik füze programını genişletmesinden duyulan endişe nedeniyle Trump'a İran'a yeniden saldırı düzenlemek için planlar sunma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Kaynaklar, bu planların İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Florida'da ay sonunda yapması beklenen görüşmede, ABD Başkanı Trump'a İran'ın balistik füze programının hızlı müdahaleyi gerektiren bir tehdit olduğunu ve bu tehdidin sadece İsrail değil, ABD'nin de çıkarlarının bulunduğu tüm bölgeyi tehlikeye attığını anlatacağını aktardı.

Bu kapsamda, Netanyahu'nun Trump'a İran'a yeni bir saldırı için ABD'nin doğrudan katılacağı ya da destek sağlayacağı seçeneklerle gideceği ve ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Buna karşın, Tel Aviv yönetiminin, Tahran'ın müzakerelere yeniden başlama arzusunu açıklamış olmasının Trump'ı yeniden saldırılara ikna etmek konusunda engel teşkil edeceği endişesinde olduğuna işaret edildi.

Habere göre, İsrail'in haziranda İran'a yönelik saldırılar öncesinde ABD'ye dört saldırı planı sunduğunu iddia eden bir kaynak, Oval Ofis'te sunulan planların İsrail'in tek başına saldırısı, İsrail saldırısına ABD'nin sınırlı desteği, ABD-İsrail ortak saldırısı ve ABD'nin tek başına saldırı düzenlemesi seçeneklerini içerdiğini ve Trump'ın "ortak operasyona" karar verdiğini ileri sürdü.

Netanyahu'nun Trump'a yine benzer seçenekler sunabileceği iddia edildi.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

İsrail, 13 Haziran'da ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının en az 627, yaralı sayısının da 4 binden fazla olduğunu bildirmişti.

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in yaptığı açıklamaya göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail tarafından devam eden ihlaller ateşkes sürecini daha zor hale getiriyor
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı
İletişim Başkanı Duran'dan deniz platformlarının hizmete alınmasına ilişkin paylaşım
Bakan Güler: Deniz platformlarımız Türkiye'nin askeri diplomasisinin önemli bir parçasıdır

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail tarafından devam eden ihlaller ateşkes sürecini daha zor hale getiriyor

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail tarafından devam eden ihlaller ateşkes sürecini daha zor hale getiriyor

Netanyahu'nun Trump'a İran'a yeniden saldırı için planlar sunacağı iddia edildi

NYT: ABD ve Venezuela saldırıları engellemek için Karayipler'deki küresel konumlama sistemini engelliyor

İsveç ve Almanya'da ateşkes anlaşmasına uymayan İsrail protesto edildi

İsveç ve Almanya'da ateşkes anlaşmasına uymayan İsrail protesto edildi
İsrail Suriye'nin Kuneytra ilinde baskın düzenledi

İsrail Suriye'nin Kuneytra ilinde baskın düzenledi
Epstein belgelerinde, Clinton'ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein belgelerinde, Clinton'ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet