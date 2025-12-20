Dolar
Dünya

İsrail Suriye'nin Kuneytra ilinde baskın düzenledi

İsrail, Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra kırsalındaki el-Acraf köyünde bir kontrol noktası kurarak baskın gerçekleştirdi.

Muhammed Karabacak  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
İsrail Suriye'nin Kuneytra ilinde baskın düzenledi

Şam

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, ülkenin güneybatısında Kuneytra iline bağlı el-Acraf köyünde baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu.

Haberde, bu adımın İsrail güçlerinin Suriye topraklarına yönelik bir hafta içinde gerçekleştirdiği ikinci ihlal olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

