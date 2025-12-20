Dolar
DEM Parti heyeti, TBMM’de AK Parti’ye ziyarette bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi

İsrail, ateşkes anlaşması uyarınca kontrolünde bulunan Gazze kentinin doğusu ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bazı bölgeleri topçu atışları ve helikopterden açılan ateşle hedef aldı.

Ramzi Mahmud, Hamdi Yıldız  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

Gazze

İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail topçusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinin doğu kesimlerinde birçok noktayı bombaladı.

Ayrıca bir İsrail helikopteri de söz konusu bölgelere makineli tüfeklerle ateş açtı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail ordusu, kontrolü altında bulundurduğu Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgelere çok sayıda top mermisi attı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 925'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7'si enkaz altından çıkarılan 13 Filistinlinin naaşı ile 20 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 401 kişinin öldüğü, 1108 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 641 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 5 Aralık ila 12 Aralık tarihleri ​​arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 243 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 925, yaralıların sayısının ise 171 bin 185 olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.


