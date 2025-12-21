Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,996.60
BTC/USDT
88,659.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail saldırıları Gazze'de kadınları annelikten, küçükleri çocukluktan mahrum etti

İsrail'in 2 yıl boyunca Gazze'e düzenlediği saldırılarda iki elini yitiren Nibal el-Hissi, 2 yaşındaki kızına annelik yapmakta, ebeveynlerini kaybeden Nağam Mişmiş ise 5 kardeşine bakmakta sıkıntı yaşıyor.

Gülşen Topçu, Anas Zeyad Fteha, Fadel A. A. Almaghari  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
İsrail saldırıları Gazze'de kadınları annelikten, küçükleri çocukluktan mahrum etti Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Gazze

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinliler, evlerini, işlerini ve aile fertlerini kaybetti. Hayatta kalanlar ise aldıkları derin fiziksel ve ruhsal yaralarla yollarına devam etmek zorunda kaldı.

Sağlık Bakanlığı Enformasyon merkezinin verilerine göre, yaklaşık 22 bin kadın ailenin geçimini sağlayan eşlerini yitirdi ve dul kaldı, 58 bin çocuk annesini, babasını ya da her ikisini birden kaybetti. Bu rakamlar, Gazze'de aile kurumunun ve toplumsal yapının aldığı büyük hasarı ortaya koyuyor.

Genç anne Hissi ile daha çocuk yaştaki Mişmiş'in yaşadığı sıkıntı ve omuzlarına yüklenen sorumluluk, binlerce Gazzelinin ortak makus talihini temsil ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ellerini kaybeden anne kızına bakmakta zorlanıyor

Cibaliya Mülteci Kampı sakinlerinden olan ve Bureyc Mülteci Kampı'na göç eden Hissi, 7 Ekim 2024'te saldırıya uğradı. Top mermisinin isabet ettiği Hissi, iki elini de yitirdi, karaciğeri ve bacağından da yaralandı.

İki yaşında bir kız çocuğu annesi olan Hissi, bir annenin ellerinin olmamasının annelikten mahrum olması anlamına geldiğini söyledi.

Hissi yaşadıklarını "Bu özgürlüğünün elinden alınması gibi bir şey. Hapiste gibisin. Acıksam yiyemiyorum, susasam içemiyorum. Her anne gibi çocuğumu yedirip içirmek istiyorum." diyerek özetledi.

Protez ele sahip olmak ve en azından ihtiyaçlarını görebilmek istediğini dile getiren Hissi, halihazırda ailesiyle ağır hasarlı bir evde zor şartlarda yaşıyor.

Saldırılarla hayatı değişti, çocukluktan ebeveynliğe geçti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı sakinlerinden Mişmiş'in hikayesi ise Kasım 2023'te evlerine düzenlenen saldırıyla başladı.

Saldırıda annesi ve babasını kaybeden Mişmiş ve erkek kardeşi ise ağır yaralandı ve 3 ay hastanede tedavi gördü.

Halihazırda bir çadırda 5 kardeşiyle birlikte yaşayan ve onlara anne-babalık yapan Mişmiş, "Savaştan önce durumumuz çok iyiydi. Babam çalışıyordu. Savaşla birlikte hayatımız 180 derece değişti. Artık gelir kaynağımız yok, bize bakan kimse yok." diyerek yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Yardım kurumlarından 4-5 ayda bir küçük kardeşlerine nakdi yardım geldiğini aktaran Mişmiş, bunları biriktirip kardeşlerinin acil ihtiyaçlarına harcadığını kaydetti.

Onun yaşındakiler hala oyun oynuyor

Artık kardeşlerine hem annelik hem de babalık yaptığını ifade eden Mişmiş, "Çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkıyorum, ders çalıştırıyorum. Bütün gün onlarla ilgilendiğim için ben gece ders çalışıyorum." diyerek, omuzlarındaki yükün çok büyük olduğuna işaret etti.

Çadırda yaşamanın zorluğuna da değinen Mişmiş, kışın çadırı su bastığını, yazın da sıcaktan oturamadıkları için hep dışarda durduklarını, elektrik ve gazın olmaması nedeniyle her işi elleriyle ve ilkel yollarla yaptıklarını aktardı.

"Savaş öncesinde 15 yaşındaydım şimdi 17 oldum. Benim yaşımdakiler hala oyun oynuyor. Çocukluğumdan mahrum edildim. Ben çocuğum, kardeşlerim de çocuk. Dünya çocukları gibi kardeşlerimle onurlu bir hayat sürmek istiyoruz." diyen Mişmiş, çocukluğuna duyduğu özlemi dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek
Doğum yardımında en büyük pay "birinci" çocukların oldu
Deprem bölgesinin en küçük hak sahibi yeni yuvasında
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türkiye, 1963'teki "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Benzer haberler

İsrail saldırıları Gazze'de kadınları annelikten, küçükleri çocukluktan mahrum etti

İsrail saldırıları Gazze'de kadınları annelikten, küçükleri çocukluktan mahrum etti

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de 1 kişiyi daha öldürdü

Witkoff, Gazze ateşkesinin birinci aşamasında ilerleme kaydedildiğini söyledi

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bir bloğu Hak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla hizmete açıldı

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bir bloğu Hak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla hizmete açıldı
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı

KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet