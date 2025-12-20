Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,976.00
BTC/USDT
88,221.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bir bloğu Hak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla hizmete açıldı

Türkiye'den Hak İnsani Yardım Derneği'nin hayata geçirdiği projeyle Gazze’deki Şifa Hastanesi'nin bir bloğu imar edilip hizmete açıldı.

Gülşen Topçu  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bir bloğu Hak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla hizmete açıldı

Gazze

Hak İnsani Yardım Derneği, Gazze’de sağlık hizmetlerinin yeniden ayağa kaldırılması için yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Savaş mağduru halkın direnişine destek olmak ve yaraların sarılmasına katkı sunmak amacıyla yürütülen imar projeleri kapsamında, Gazze’nin en büyük sağlık kuruluşu olan Şifa Hastanesi’nin Doğu bloğunun tadilatı tamamlanarak hizmete açıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dernek yetkilileri, büyük zorluklara rağmen başlatılan çalışmanın başarıyla sonuçlandığını belirterek, hastanenin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "İnsanların 'yapamazsınız' dediği, 'yıkarlar' diye umutsuzluğa kapıldığı bir ortamda bizler, yıkılanı yeniden imar etmeye talip olduk ve çalışmamızın meyvesini aldık." ifadelerine yer verildi.

Şifa Hastanesi’nin, bölge halkına kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, projeye destek veren tüm hayırseverlere teşekkür edildi.

Hak İnsani Yardım Derneği'nin, Gazze’deki insani yardım ve yeniden imar çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı
İletişim Başkanı Duran'dan deniz platformlarının hizmete alınmasına ilişkin paylaşım
Bakan Güler: Deniz platformlarımız Türkiye'nin askeri diplomasisinin önemli bir parçasıdır
Meteorolojiden Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı

Benzer haberler

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bir bloğu Hak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla hizmete açıldı

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin bir bloğu Hak İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla hizmete açıldı

MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

KADEM, İstanbul Kitap Fuarı'nda Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için bileklik dağıttı

Gazze'de çöplükte yaşamak zorunda kalan Filistinliler, savaşın hala sürdüğünü söyledi

Gazze'de çöplükte yaşamak zorunda kalan Filistinliler, savaşın hala sürdüğünü söyledi
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye topçu ve helikopter saldırısı düzenledi
Gazzeli yaşlı mezarcı, 2 yılda 18 bin Filistinliyi toprağa verdi

Gazzeli yaşlı mezarcı, 2 yılda 18 bin Filistinliyi toprağa verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet