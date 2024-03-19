Netanyahu: İsrail'deki hizipler Refah'taki operasyonu engellemek için ABD'yle iş birliği yapıyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine yönelik beklenen operasyonu engellemek için İsrail'deki hiziplerin ABD ile işbirliği yaptığını öne sürdü.
Kudüs
Walla'nın haberine göre, Netanyahu, dün Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde yapılan özel bir görüşmede Refah operasyonunu engellemeye çalışan grupların olduğuna işaret etti.
İsrail'deki bazı aktörlerin "Hamas'a karşı zaferi" engellemeye çalıştığını savunan Netanyahu, "İsrail'deki hizipler, İsrail'in Refah'taki operasyonunu önlemek için ABD ile işbirliği yapıyor." dedi.
Netanyahu, Refah'a saldırı konusunda ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilme kararına dair ise, "ABD'ye kim giderse gitsin hükümetin politikasının arkasında durmayı ve Amerikalılara hayır demeyi bilmeli." ifadesini kullandı.
Hamas'a karşı kampanya yürüttüklerini ve Refah'ta saldırı dışında başka seçeneğin olmadığını belirten Netanyahu, ABD'nin karşı çıkışının nedeninin kendisinin bir Filistin devletinin kurulmasını engellediğinden kaynaklandığını iddia etti.
ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a muhtemel bir saldırıya karşı çıkmasına rağmen, Netanyahu her fırsatta operasyonun yapılacağını ifade ediyor.
ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" belirtmişti.
İki isim, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda anlaşmıştı.
"Biden'a, Refah'a kara operasyonu olmadan Hamas'ın yok edilemeyeceğini açıkça anlattım"
ABD ile "Hamas'ı ortadan kaldırma konusunda değil, Refah'a kara operasyonuyla girme" konusunda anlaşmazlık olduğunu kaydeden Netanyahu, "Geriye kalan taburları yok etmeden Hamas'ı askeri açıdan ortadan kaldırmanın başka bir yolunu görmüyoruz. Bunu yapmaya kararlıyız." dedi.
Netanyahu, "Görüşmemizde Başkan'a (Biden), Refah'ta bu taburların tasfiyesini tamamlamaya kararlı olduğumuzu en açık şekilde ifade ettim. (Refah'a) Girmeden bunu yapmanın başka yolu yok." şeklinde konuştu.
Hamas'ı askeri açıdan "ortadan kaldırma işleminin tamamlanması" gerektiğini söyleyen Netanyahu, "Bunun alternatifi yok, etrafından dolaşamazsınız. 'Hamas'ın yüzde 80'ini yok edeceğiz, yüzde 20'sini yok edeceğiz' diyemezsiniz. Çünkü o yüzde 20 yeniden örgütlenir ve Gazze Şeridi'ni geri alır. Bu tabii ki İsrail için yeni bir tehdit oluşturacağı gibi bizi tehdit eden İran ekseni için de zafer olur." dedi.
ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a muhtemel bir saldırıya karşı çıkmasına rağmen, Netanyahu her fırsatta kara saldırısının yapılacağını ifade ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.