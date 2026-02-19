Dolar
Ateşkesi ihlal eden İsrail, ramazan ayında da Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine yoğun saldırılar düzenledi.

Ramzi Mahmud, Safiye Karabacak  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Gazze

İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri, ramazan ayında da sürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğu mahallelerine şiddetli hava saldırıları düzenledi, bu saldırılara eş zamanlı olarak, çevre bölgelerde topçu atışları gerçekleştirildi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nin doğu kesimlerine aydınlatma fişekleri atan İsrail ordusu, ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde de en az iki hava saldırısı düzenlendi.

Refah kentinin batısındaki Mevasi bölgesi de İsrail topçu birlikleri tarafından hedef alındı.


