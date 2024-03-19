Dolar
32.34
Euro
35.09
Altın
2,155.29
ETH/USDT
3,255.10
BTC/USDT
62,923.00
BIST 100
8,890.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”ne canlı bağlantı ile katılıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransız milletvekili Portes: Fransa (Gazze'deki) soykırımın suç ortağıdır

Fransa'da muhalif milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusunda görev alan Fransız asıllı askerlere "göz yuman" ülkesinin İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki "soykırıma" suç ortağı olduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Fransız milletvekili Portes: Fransa (Gazze'deki) soykırımın suç ortağıdır

Paris

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Portes, X paylaşımında, Fransız asıllı İsrailli askerin Filistinli bir esire hakaret ettiği görüntüyü paylaşarak tepki gösterdi.

Portes, "Fransa daha ne kadar zaman Filistin halkını yok etmek için İsrail ordusu suçluları yanında görev alan Fransız-İsraillilere gözünü yumacak? Fransa (Gazze'deki) soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Aynı görüntüleri X sosyal medya platformundan paylaşan Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Anne Tuaillon da bu görüntülerin midesini bulandırdığını kaydetti.

Tuaillon, Fransa Dışişleri Bakanlığının bu olayla ilgili hiçbir şey duymak istemediğini belirtti.

Söz konusu görüntülerde, üniformalı askerlerin bir kamyonun arkasında gözü kapalı kişileri indirerek, diğer bir araca bindirdiği görülüyor.

Üzerinde beyaz tulum olan söz konusu grup kamyondan inerken, Fransızca konuşan bir kişinin hakaretine maruz kalıyor.

AA muhabirinin, bölgede İsrail ordusuna katılan Fransız asıllı İsrailli çifte vatandaşların eylemleri hakkında soruşturma yürütülüp yürütülmediği sorusuna, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine 14 Mart'ta, "Çifte vatandaşlığın, çifte sadakat anlamına geldiğini biliyorsunuz, bu nedenle Fransız-İsrailli vatandaşların İsrail'deki askeri yükümlülükleriyle ilgili yapacaklarını soruşturmayacağız." yanıtını vermişti.

Lemoine, AA muhabirinin Fransız asıllı İsrail askerlerinin Gazzelilere karşı suç işlemesi halinde Fransa'da yargılanıp yargılanmayacağı sorusuyla ilgili, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu biraz ileriye dönük bir soru çünkü sorunuzu doğru anladıysam henüz bu suçları işlememişler, dolayısıyla bu suçları işliyorlarsa ve bu kanıtlanırsa zamanı geldiğinde size cevap vereceğim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mahzen-14 operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı
Bakan Tunç: Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur
İzmir'de TİS görüşmelerinden sonuç alamayan Büyükşehir Belediyesi işçileri eylem yaptı
Yurdun doğu kesimlerinde kar, Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz

Benzer haberler

BM: Gazze'de kıtlık ve açlıktan ölümler İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor

BM: Gazze'de kıtlık ve açlıktan ölümler İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yaşanıyor

Blinken: Gazze'deki nüfusun tamamı, ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Avustralya'da Müslümanlar, Gazze tutumu nedeniyle hükümete "sırtını döndü"

Kanada parlamentosu, Filistin devletinin kurulması için hükümeti çalışmaya çağıran önergeyi onayladı

Kanada parlamentosu, Filistin devletinin kurulması için hükümeti çalışmaya çağıran önergeyi onayladı
Fransız milletvekili Portes: Fransa (Gazze'deki) soykırımın suç ortağıdır

Fransız milletvekili Portes: Fransa (Gazze'deki) soykırımın suç ortağıdır
İsrail'de İşçi Partisi, 7 Ekim'den sonra verilen on binlerce silah ruhsatının iptali için mahkemeye başvurdu

İsrail'de İşçi Partisi, 7 Ekim'den sonra verilen on binlerce silah ruhsatının iptali için mahkemeye başvurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet