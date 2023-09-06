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Dünya

Trump, Jean Carroll davasında tecavüz ve hakaretten sonra zarardan da sorumlu tutuldu

ABD’de federal yargıç, daha önce “E. Jean Carroll” adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamanın devamı kapsamındaki "zarar tazminatı" davasında Eski ABD Başkanı Donald Trump’ı tekrar sorumlu buldu.

Islam Doğru  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Trump, Jean Carroll davasında tecavüz ve hakaretten sonra zarardan da sorumlu tutuldu

New York

Manhattan’da bölge mahkemesi yargıcı Lewis Kaplan, Caroll tarafından açılan yeni davada jürinin sadece Trump’ın ne kadar tazminat ödeyeceğine karar vereceğini belirtti.

Kaplan, jürinin, bu sene başında Trump’ı tecavüz ve hakaret davasında suçlu bulduğu kararının devam ettiğini, tazminat miktarının belirleneceği duruşmaların 15 Ocak 2024’te başlayacağını kaydetti.

Carroll, mayısta Trump'ın tecavüz ve hakaretten suçlu bulunmasının ardından kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolar daha “zarar” tazminatı talep ediyor.

Eski başkan Trump, magazin dergisi yazarı 79 yaşındaki Carroll tarafından açılan “tecavüz ve hakaret” davasında mayıs ayında iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri, Trump’ın, Carroll’a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik ikinci bir 'zarar tazminatı' davası açarken, Trump'ın Carroll'a açtığı karşı hakaret davası ise 8 Ağustos'ta hakim tarafından kabul edilmemişti.

Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini 2019'da açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.


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