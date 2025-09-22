Dolar
logo
Dünya

Trump ve Musk, aylar sonra ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde yan yana görüntülendi

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, aralarında geçen kavga ve gerilimden aylar sonra, suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde yan yana oturarak sohbet etti.

Bekir Aydoğan  | 22.09.2025 - Güncelleme : 22.09.2025
Trump ve Musk, aylar sonra ABD’li aktivist Kirk’in anma töreninde yan yana görüntülendi

Ankara

ABD basınındaki haberlere göre, Arizona’nın Glendale kentinde düzenlenen anma töreninde, Trump ile Musk bir araya geldi.

Görüntülerde Musk’ın, Trump’ın yanına oturmasının ardından ikilinin el sıkıştığı ve bir süre sohbet ettiği anlar dikkati çekti.

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Trump ve Musk’ın törende yan yana oturduğu bir kareye yer verilerek, "Charlie için" ifadeleri kullanıldı.

Musk da aynı platformdan "Charlie için" notuyla Trump ile sohbet ettiği bir anın fotoğrafını paylaştı.

İkilinin haziran ayında başlayan geriliminin ardından ilk kez kamuoyu önünde bir araya geldiği belirtiliyor.

Trump- Musk kavgası

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'la ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

İkili daha sonra birçok kez birbirinin aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.

