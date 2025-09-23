Dolar
41.41
Euro
48.93
Altın
3,780.49
ETH/USDT
4,183.30
BTC/USDT
112,888.00
BIST 100
11,331.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasında, Gazze'deki insani krizden Rusya-Ukrayna Savaşı'na, iklim değişikliğinden gümrük anlaşmalarına kadar iç ve dış politikadaki temel siyasi yaklaşımlarını özetledi.

Hakan Çopur  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
ABD Başkanı Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

ABD Başkanı Trump, yaklaşık 1 saat süren ve en uzun lider konuşmalarından biri olarak kayıtlara geçen konuşmasında, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kürsüye gelişinde teleprompter bozuk olduğu için bir süre konuşmasına başlamayan Trump, mizahi bir dille BM asansörlerinin ve teleprompter cihazlarının bozuk olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu ve şu anda da hem Orta Doğu'daki çatışmaları hem de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmaya çalıştığını savunarak "Gazze'deki savaşı derhal durdurmalıyız. Derhal müzakereye başlamalıyız, barış müzakereleri yapmalıyız, rehinelerin tamamı serbest bırakılmalı." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kısa sürede durdurmayı umduğunu ancak göreve geldikten sonra işlerin istediği gibi gitmediğini anlatan Trump, "Eğer Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, ABD (Rusya'ya karşı) çok güçlü bir dizi gümrük vergisi uygulamaya hazır." diye konuştu.

Savaş devam ederken Avrupa ülkelerinin Moskova'dan petrol ve doğal gaz almaya devam etmesinden hiç memnun olmadığını vurgulayan ABD Başkanı, "(Avrupa ülkeleri) Rusya ile savaşırken Rusya'dan petrol ve doğalgaz satın alıyorlar. Bu, onlar için utanç verici bir durum." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Çin ve Hindistan'a da yüklenerek "Çin ve Hindistan, Rus petrolünü satın almayı sürdürerek, devam eden (Rusya-Ukrayna) savaşın başlıca finansörleri durumundadır." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Filistin'in Sesi Erdoğan" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden BM Genel Kurulu'na geçti
"Soğuk Savaş" programına yönelik başlatılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
Emine Erdoğan: Bu buluşmanın barışa, kardeşliğe ve geleceğe umut taşımasını diliyorum
Aydın'da kamyonun çarptığı gezi otobüsündeki 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti

ABD Başkanı Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti

Rusya: ABD ile yapılan New START anlaşmasına bir yıl daha uyacağız

Afganistan yönetimi, Trump'ın baskısına rağmen Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğini açıkladı

ABD Gizli Servisi, New York'u tehdit eden telekomünikasyon ağını çökerttiğini açıkladı

ABD Gizli Servisi, New York'u tehdit eden telekomünikasyon ağını çökerttiğini açıkladı
ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azaldı

ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azaldı
ABD'li milyarder Shillman'ın İsrail'i eleştiren Charlie Kirk'e yönelik finansmanını kestiği iddiası

ABD'li milyarder Shillman'ın İsrail'i eleştiren Charlie Kirk'e yönelik finansmanını kestiği iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet