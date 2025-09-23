Dolar
41.40
Euro
48.95
Altın
3,765.02
ETH/USDT
4,153.10
BTC/USDT
111,672.00
BIST 100
11,331.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına dair teklifin Hamas tarafından reddedildiği yönündeki iddiasını yalanladı.

Saber Ghanem Ibrahım Eıd, Mahmut Geldi  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'de bir ateşkese ulaşılması için çalıştığını ancak Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmediği yönündeki sözlerine dikkat çekildi.

Trump'ın sarf ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlanması için gösterilen çabaları boşa çıkaranın İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu olduğu ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'de ateşkesin sağlanması yolunda hiçbir zaman engel olmadıklarına işaret edilen açıklamada, "Hamas, bu yolda her türlü esnekliği gösterdi." denildi.

Açıklamada, "ABD yönetiminin yanı sıra arabulucu ülkeler ve tüm dünya biliyor ki, ateşkes anlaşması çabalarının sonuç vermesini engelleyen tek kişi savaş suçlusu Netanyahu'dur." ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'nun ocak ayında sağlanan geçici ateşkes anlaşmasını bozduğuna işaret edilen açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ve Hamas'ın da kabul ettiği öneriyi de görmezden gelerek, Katar'da Trump'ın son önerisini görüşen Hamas heyetinin toplantı yerini bombaladığına dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabında, Gazze'de bir ateşkese ulaşılması için çalıştığını ancak Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmediğini savunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki otel yangını davasında ara karar açıklandı
İstanbul'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 62,5'i asılsız çıktı
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk gazeteci Çelik, teknelerin Girit açıklarına ulaştığını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını AA'nın fotoğraflarıyla dünyaya anlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımız insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur

Benzer haberler

Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı

Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes anlaşmasını reddettikleri iddiasını yalanladı

Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk gazeteci Çelik, teknelerin Girit açıklarına ulaştığını söyledi

ABD Başkanı Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etti

Filistinli kadın ressam, Gazze'deki İsrail zulmünü fırçasıyla dünyaya duyurmaya çalışıyor

Filistinli kadın ressam, Gazze'deki İsrail zulmünü fırçasıyla dünyaya duyurmaya çalışıyor
Filistin Devleti'ni tanıyan BM üyesi ülkelerin sayısı 157'ye çıktı

Filistin Devleti'ni tanıyan BM üyesi ülkelerin sayısı 157'ye çıktı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli hayatını kaybetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet