Dünya

ABD Başkanı Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak niyeti hakkında, "Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı." dedi.

Hakan Çopur  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
ABD Başkanı Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken işgal altındaki Batı Şeria ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü anımsatarak, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını söyledi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı." ifadelerini kullandı.

