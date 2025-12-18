Dolar
Dünya

Trump'tan, Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ABD'ye ait enerji ve petrol haklarını "yasa dışı" aldığını ileri sürerek, "Onları geri istiyoruz." dedi.

Hakan Çopur  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Trump'tan, Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

Washington

ABD Başkanı Trump, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan baskısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'ya, "yapmamaları gereken şeyleri yapmalarına izin vermeyecekleri" uyarısında bulunan Trump, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da petrol sektöründe iş yapan Amerikan firmalarının "kovulduğunu" belirten Trump, "Petrol haklarımızı, sahip olduğumuz her şeyi aldılar, artık bunu yapamayacaklar. Onları geri istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yerel saatle 21.00'de (TSİ 05.00) Beyaz Saray'dan canlı yayında Ulusa Sesleniş konuşması yapacak Trump'ın, Venezuela'ya yönelik blokaj politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, önceki günkü açıklamasında, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.

