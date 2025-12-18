Dolar
Dünya

ABD, Tayvan'a 10 milyar doların üzerinde silah satış paketi açıkladı

ABD, Tayvan'a füzeler ve insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere değeri 10 milyar dolardan fazla olan silah satış paketini duyurdu.

Bekir Aydoğan  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
ABD, Tayvan'a 10 milyar doların üzerinde silah satış paketi açıkladı

Washington

Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yönelik silah satışını Trump'ın Ulusa Sesleniş konuşması sırasında açıkladı.

Buna göre, söz konusu paket, 82 adet HIMARS füze sistemi, 420 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS), 60 Howitzer sistemi ve ilgili ekipmanların yanı sıra İHA’ları içeriyor.

Toplam değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen paketin içeriğinde ayrıca, askeri yazılım, Javelin ve TOW füzeleri, helikopter yedek parçaları ve Harpoon füzeleri için yenileme kitleri de yer alıyor.​​​​​​​

Benzer haberler

Trump, Ulusa Sesleniş konuşmasında ikinci başkanlık döneminin ilk yılındaki icraatlarını anlattı

Trump'tan, Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi

ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, kendi güvenliğinden sorumlu olmalı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, kendi güvenliğinden sorumlu olmalı
ABD'nin istihdam verileri Fed'e ilişkin beklentilerin ayrışmasına neden oldu

ABD'nin istihdam verileri Fed'e ilişkin beklentilerin ayrışmasına neden oldu
