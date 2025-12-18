TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, ABD'de temaslarda bulundu
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ABD'de temaslar gerçekleştirdi.
Ankara
TDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ömüraliyev, ABD'de akredite olan TDT üye ve gözlemci ülkelerin büyükelçileriyle Washington'da toplantı yaptı.
TDT Dönem Başkanlığı sıfatıyla Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, TDT üye ve gözlemci ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.
Ömüraliyev, toplantıda, Washington’da ABD tarafınca önde gelen düşünce kuruluşlarında düzenlenen ve seçkin analiz merkezlerinden uzmanlar ile araştırmacıların katıldığı etkinliklerin yanı sıra ABD’li yetkililerle gerçekleştirilen temasların, TDT’ye yönelik artan ilgiyi yansıttığını belirtti.
Toplantıda, TDT üye devletleri diplomatik misyon şefleri, Teşkilatın gündeminin ABD'de aktif şekilde tanıtılması için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını, ABD’deki TDT misyonları arasında daha yakın eş güdüm sağlanması ve Türk dünyasının ABD ile görünürlüğünün ve etkileşiminin artırılmasına yönelik kararlılıklarını kaydetti.
Ömüraliyev, ayrıca Washington'da ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve Batı Virginia Eyaleti’ni temsilen Temsilciler Meclisi Vergi ve Bütçe Komitesi üyesi olan Kongre Üyesi Carol Miller ile bir araya geldi.
Washington'da "Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü"ne katılan Ömüraliyev, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türk halkları arasındaki dayanışmanın bölgesel işbirliği açısından etki yaratan önemli bir unsur olduğunu vurguladı.