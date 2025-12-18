Dolar
42.73
Euro
50.32
Altın
4,333.93
ETH/USDT
2,836.90
BTC/USDT
86,528.00
BIST 100
11,286.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela Savunma Bakanı Lopez "ne pahasına olursa olsun" vatanı koruyacaklarını söyledi

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD hükümetinin ülkeye giren ve çıkan tüm tankerleri engelleme kararına ilişkin olarak, vatanı "her ne pahasına olursa olsun" koruyacaklarını söyledi.

Sinan Doğan  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Venezuela Savunma Bakanı Lopez "ne pahasına olursa olsun" vatanı koruyacaklarını söyledi

Bogota

Devlet televizyonu VTV’ye konuşan Lopez, ulusal silahlı kuvvetlerin Venezuela’nın hava sahası ve denizlerdeki tüm meşru haklarını provokasyona kapılmadan koruyacağını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lopez, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’yı hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Kuzey Amerika’daki ülkeden ve başkandan bahsediyorum, her ne pahasına olursa olsun vatanın bütünlüğünü koruyacağız” ifadesini kullandı.

Venezuela’ya ait petrol tankerlerinin engellenmesi talimatının Birleşmiş Milletler Şartı’nı açıkça ihlal ettiğini savunan Lopez, "Bu nedenle söz konusu adımlar açık bir saldırı niteliği taşımaktadır ve bunu tüm dünyaya ilan ediyoruz. Çok taraflı uluslararası kuruluşlar, yalnızca Venezuela’yı değil, tüm Latin Amerika ve Karayipler bölgesini ve küresel enerji istikrarını riske atan bu akıl dışı savaşçı tutum karşısında düşünmeli ve harekete geçmelidir." dedi.

"Hiçbir yabancı güce bedava ya da çalınmış petrol bırakılmayacak"

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hiçbir yabancı güce bedava ya da çalınmış petrol verilmeyeceğini vurguladı.

Petrolün Venezuela halkına ait olduğunu vurgulayan Rodriguez, "Enerji ilişkilerimizde özgür ve bağımsız olmaya devam edeceğiz. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile birlikte vatanı savunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.

Venezuela, ülke açıklarında petrol tankerine el koyan ABD'yi "korsanlıkla" suçlamış, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine resmi mektup göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 2 kişiye yakalama kararı
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
İstanbul'da "Gıda Güvenliği Toplantısı" yapıldı
İletişim Başkanı Duran, parlamento muhabirlerini ziyaret etti
Sarıkamış Kayak Merkezi meşaleli kayak gösterisiyle sezonu açtı

Benzer haberler

Venezuela Savunma Bakanı Lopez "ne pahasına olursa olsun" vatanı koruyacaklarını söyledi

Venezuela Savunma Bakanı Lopez "ne pahasına olursa olsun" vatanı koruyacaklarını söyledi

Venezuela: Devlet Başkanı Maduro, BM Genel Sekreteri Guterres ile bölgesel barışı konuştu

Trump'tan, Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Yeni bir Vietnam istemiyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Yeni bir Vietnam istemiyoruz
Trump'tan, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı

Trump'tan, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı
Venezuela lideri Maduro, ABD halkının ülkesiyle olası bir savaşa izin vermeyeceğini belirtti

Venezuela lideri Maduro, ABD halkının ülkesiyle olası bir savaşa izin vermeyeceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet