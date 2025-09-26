Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman’da Eğitim Bayramı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Başkentte çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 958 kişinin yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Eylül tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası olan 264 kişi ve ifadeye yönelik aranan 624 şüpheli olmak üzere, toplam 958 kişi yakalandı.

