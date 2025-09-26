Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman’da Eğitim Bayramı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Yeşilay "bağımlılıkla mücadelede" dünyaya rol model oldu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede dünyaya rol model olduklarını belirterek "Mücadeleyi küresel bir şekilde götürmeyi çok önemsiyoruz." dedi.

26.09.2025
Yeşilay "bağımlılıkla mücadelede" dünyaya rol model oldu Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Dinç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde, AA muhabirine, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıkla ilgili çok büyük mücadelelerinin olduğunu söyledi.

Adli tıpla çok kesişen alanlarının olduğunu ifade eden Dinç, "Çünkü bağımlılık muhakkak ki bir şekilde suçla ilişkili oluyor. Sebep ya da sonuç olarak bağımlılık adli tıp ve diğer konularla alakalı ciddi bir gündem haline geldi." diye konuştu.

Dinç, yaptıkları çalışmaların bilimsel temelini oturtmak anlamında halkın vaka örnekleriyle çok net bir şekilde konuyu anlayabilmesi, idrak edebilmesi için adli tıpla yaptıkları çalışmaları önemsediklerini vurguladı.

"Yeşilay dünyada örneği olmayan bir model"

Bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Dinç, "Ortak bilimsel çalışmalar organize etmek, ortak vaka çalışmaları yapmak ve adli tıbbın özellikle istatistiklerini, politikaları geliştirmek anlamında yönlendirici bir güç olarak kullanmak noktasında Yeşilay ve Adli Tıp Kurumu ortak çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yeşilay Federasyonunun çalışmalarına ilişkin Dinç, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay dünyaya rol model oldu. Yeşilay, şu anda 65 ülkede aktif olarak var, bunu çoğaltmak istiyoruz. Bu 65 ülke sadece kendi ülkelerinde çalışmıyorlar. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlara üyelik ve danışmanlık statüsü alarak dünyadaki bağımlılık politikalarının sağlıklı bir şekilde gelişmesine de çok katkıda bulunuyor. Türkiye olarak Uluslararası Yeşilay Federasyonunun genel sekreterliğini İstanbul'da yürütüyoruz. Her sene 65 ülkenin Yeşilayını İstanbul'da toplayıp ortak karar alma ve ortak mücadele etme noktasında kararlılık gösteriyoruz. Çünkü bağımlılık sadece yerel bir mesele değil, küresel bir mesele. Tek başına bir ülkede yaptığımız çalışma hiç şüphesiz yeterli olmayacak. O yüzden mücadeleyi küresel bir şekilde götürmeyi çok önemsiyoruz."

"Dünyada bağımlılıkla mücadelenin merkezi İstanbul olsun istiyoruz"

Dinç, dünyadaki politikaların gelişmesinin önemine işaret ederek ülkelerin bağımlılıkla mücadeledeki bilgi ve tecrübelerini, yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmasının önemli olduğunu belirtti.

Yeşilayın 105 yıldır dünyada önde gelen kuruluşlar arasında yer aldığına dikkati çeken Dinç, "Şöyle bir iddiamız var, nasıl dünyanın belli şehirleri, belli mücadelelerle anılmışsa Birleşmiş Milletlerin merkezi New York'taysa, Dünya Sağlık Örgütünün merkezi Viyana'daysa, dünyada bağımlılıkla mücadelenin merkezi de İstanbul olsun istiyoruz. Uluslararası Yeşilay Federasyonumuz ile inşallah bunu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Dinç, Yeşilayın kapsam itibarıyla dünyada örneği olmayan bir model olduğunu, Yeşilay modelinin bilgi, birikim ve tecrübelerinin transferini yaptıklarını sözlerine ekledi.

