Teknoloji, TEKNOFEST

Yeşilay Genel Başkanı Dinç: TEKNOFEST'te olmalıyız çünkü TEKNOFEST bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyor

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Yeşilay olarak TEKNOFEST'te olmalıyız çünkü TEKNOFEST bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyor. Biz de bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyoruz." dedi.

Rüveyda Mina Meral  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Yeşilay Genel Başkanı Dinç: TEKNOFEST'te olmalıyız çünkü TEKNOFEST bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyor Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Bu kapsamda festivali ziyaret eden Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanını hissettikleri TEKNOFEST'te düzenlenen yarışmalar için bu yıl ilk defa 3 takım çıkardıklarını söyledi.

Dinç, coşkunun yanında aynı zamanda sorumluluk da hissettiklerini dile getirerek, "Bu kadar güzel emek veriliyor, bu kadar güzel eserler ortaya çıkıyor. Daha ötesinde, daha güzelini yapabiliriz. Yapmakla alakalı büyük sorumluluk hissediyoruz. Gurur hissediyoruz. Gençlerimize dair inancımız tazelenmiş oluyor." diye konuştu.

Gençlere imkan verildiğinde milletine ve memleketine sahip çıkarak başarılı eserler ortaya koyduğunu belirten Dinç, şöyle devam etti:

"Geleceğimize dair ümidimiz artıyor. Sadece heyecan değil, netice olarak şunu söylemek isterim. Gururumuz var, sorumluluğumuz var, heyecanımız, ümidimiz de var. Yeşilay olarak TEKNOFEST'te olmalıyız çünkü TEKNOFEST bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyor. Biz de bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyoruz. TEKNOFEST, bu ülkenin bağımsızlığını dert ediyor. Biz de bu bağımsızlığı dert ediyoruz, mücadele ediyoruz. O yüzden esasında aynı TEKNOFEST'teki birçok kurumumuz gibi biz de bu ülkenin savunma sanayisiyiz."

"Hepimiz için bağımsız gelecek diliyorum"

Dinç, TEKNOFEST'te yer alan kurumların memleketin bağımsızlığı için çalıştığını, kendilerinin de insanların bağımsızlığı için mücadele ettiğini kaydetti.

Bu amaçla TEKNOFEST'te olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Dinç, "Üç takımımız finale kaldı. Birisi üçüncülük aldı, ikisinin dereceleri pazar günü belli olacak. Onlardan da çok ümitliyiz. Önümüzdeki sene Türkiye çapında 180 üniversitede faaliyet gösteren Genç Yeşilayımız çok daha fazla projeyle TEKNOFEST'te yer alacak. Hepimiz için bağımsız gelecek diliyorum." şeklinde konuştu.

